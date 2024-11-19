泡三溫暖私密處滲血！密密麻麻紅點佈滿內褲 醫師：中獎全家一起治療

冬天到了，不少人喜歡去泡溫泉暖暖身子，不過要注意周遭物品與環境的整潔，以免不慎感染！泌尿科醫師施冠偉指出，近日有一名男患者就診，表示近日跟女友去泡三溫暖回家後不只感覺胯下搔癢難耐，內褲上還有「密密麻麻的紅色小點點」，乍看似乎是血跡。

施冠偉在臉書粉專「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」提醒，每當氣溫開始下降，不少民眾喜歡到溫泉旅館或是飯店住宿泡三溫暖，因此難免都會接觸到住宿的被單或毛巾，倘若接觸到不乾淨的寢具或是盥洗用品，並且私密處毛髮開始出現搔癢的狀況，就很有可能是陰蝨感染。

施冠偉補充，陰蝨是一種吸食血液維生的寄生蟲，約1至3毫米，平時常發現寄生在毛髮濃密處。而陰蝨的唾液會造成過敏進而導致肌膚搔癢，他提醒症狀會在夜間最為明顯。感染時的主要症狀除了搔癢外，如果在貼身衣物上發現鐵鏽色的蝨糞粉末或如患者一樣出現紅色血點也是感染特徵。陰蝨以接觸傳染為主，性行為是最常見的感染原因。不過如遇到不乾淨的衣物或寢具上有殘留，也會造有傳染的風險。

施冠偉強調，感染陰蝨並不可怕並列出治療與預防的步驟，建議及早就醫，並確實做好清潔與消毒，就可以有效避免與同住者交叉傳染，也能杜絕蟲卵繁殖的機會！