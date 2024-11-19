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打疫完苗胸悶 送醫不治 司法解剖、救濟審議釐清關聯性

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市59歲陳男17日上午接種流減、新冠肺炎疫苗，下午感覺胸悶送醫，當晚死亡。衛生局今天表示，死因是否和施打疫苗有關，待司法解剖及疾病管制署釐清。聯合報系資料照片
基隆市59歲陳男17日上午接種流減、新冠肺炎疫苗，下午感覺胸悶送醫，當晚死亡。衛生局今天表示，死因是否和施打疫苗有關，待司法解剖及疾病管制署釐清。聯合報系資料照片

基隆市陳姓男子疑施打疫苗產生不良反應死亡，衛生局張賢政今天表示，死因是否和施打疫苗有關，待司法解剖及疾病管制署釐清。根據過去實證，接種流感及新冠疫苗可提升防護力，對於慢性疾病人及老年人健康更重要。

衛生局指出，59歲陳男17日上午到信義區衛生所接種流感及新冠肺炎疫苗，打完疫苗後，在現場並無不適情形。返家後，到了下午出現胸悶等不適症狀，下午3點左右就醫，當晚不治。

市警局及衛生局昨天分別協助家屬啟動司法相驗申請，以及調閱送請預防接種受害救濟審議的病歷資料，釐清死因。

張賢政說，陳男死因是否和施打疫苗有關，仍待司法解剖，以及疾管署預防接種受害救濟審議釐清，衛生局將持續關懷家屬及關心後續審議進度。

衛生局表示，民眾接種流感及新冠疫苗可以提升防護力，保護健康，對於慢性疾病病人及老年人更為重要。接種疫苗前，會先由醫師根據身體狀況及過去接種反應，評估是否接種，民眾也可評估自身狀況，並與醫師討論後，決定是否接種。民眾如有接種疫苗相關問題，可撥衛生局24小時防疫專線(02)2427-6154洽詢。

司法 新冠疫苗 衛生局

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