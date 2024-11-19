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承諾強化樹木移補植等計畫 花東鐵路電氣化環差通過

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
花蓮站南端至干城間有7處平交道密布，鐵公路交會路口條件不佳，每年均有十幾起公路車輛撞斷遮斷桿的案例，地方政府及民眾多數建議將花蓮至干城間調整結構型式，由平面改善為高架型式。圖／截取自環境部環評書件系統
花蓮站南端至干城間有7處平交道密布，鐵公路交會路口條件不佳，每年均有十幾起公路車輛撞斷遮斷桿的案例，地方政府及民眾多數建議將花蓮至干城間調整結構型式，由平面改善為高架型式。圖／截取自環境部環評書件系統

環境部今天召開「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫第二次環境影響差異分析報告」專案小組第2次初審會議，本案在環評委員要求開發單位承諾補充樹木移植處理原則及移補植計畫，以及工程區廢水上澄液回收再利用的去處等，經決議修正通過。

為因應花東地區不斷增加之運輸需求，鐵道局因而推動花東地區全線雙軌電氣化計畫，以提升鐵路運輸聯外效能。計畫範圍為東部幹線花蓮站至南迴線台東知本站為止，扣除已完成雙軌化工程約49.85公里，本計畫路線長約112.65公里。未來花東雙軌電氣化後，列車行車速度提高至每小時120公里，預估尖峰小時通過列次由3班次增加至7班次。

本次環境影響差異分析部分，花蓮站南端至干城間有7處平交道密布，鐵公路交會路口條件不佳，每年均有十幾起公路車輛撞斷遮斷桿的案例。為確保地方行車安全，地方政府及民眾多數建議將花蓮至干城間調整結構型式，由平面改善為高架型式，不過花蓮-干城段因用地受限，較原規畫增加約4.6年的施工時間。

有環評委員表示，工區廢水進入沉砂池經沉澱處理，在降低懸浮固體物含量後，上澄液應回收再利用；另調查範圍為變更路段兩側各約10公尺，胸徑大於10公分的原生種喬木共計365棵，開發單位於工區擾動範圍將依原環評承諾，視生長狀況規畫移植或補植，定植後每年須進行連續3年的樹木存活率監測，移植喬木存活率須達80%以上。

開發單位交通部鐵道局東部工程分局表示，目前尚在規畫階段，尚無明確的工程範圍，後續將於細部設計階段，針對實際施工範圍進行應移補植原生種喬木數量的盤點，至於移植喬木存活率達承諾的須達80%以上，經監測後如數量有未達100%的情形，當年度將以1：1.2 補植適合當地生長2k7原生種喬木。

本次審查在開發單位承諾強化說明樹木移植處理原則及移補植計畫，以及補充說明工程區廢水上澄液回收再利用的去處等，經決議修正通過。

環評 花蓮 鐵道

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