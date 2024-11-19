3乘客吃台鐵便當上吐下瀉 台東餐廳暫不供餐
台鐵便當受到民眾喜愛，平均每日銷售2.5萬個，但有民眾與家人搭乘台鐵出遊，在台東站購買台鐵便當食用，返家後出現發燒及上吐下瀉症狀，懷疑食物中毒，即赴醫院急診，通報台鐵及台東縣衛生局後，台東餐廳傳遭勒令停業，暫無法供應，連搭乘騰雲號預定便當的乘客都吃不到，只能以餅乾替代。台鐵表示，並未有食材過期或汙染，目前已改善完畢，明天可恢復正常供餐。
有民眾反映，在台東站購買台鐵便當食用，返家出現發燒、上吐下瀉症狀，懷疑食物中毒，通報台鐵，台鐵第一時間卻不肯承認；另有民眾指出，天昨搭乘EMU3000型新自強號，發現騰雲座艙未提供便當，事後傳出是因有民眾吃台鐵台東餐廳便當後身體不適，因此台鐵台東餐廳暫時不供應便當。
台鐵強調，外傳台東餐廳被「勒令停業」並非事實，台鐵是自主暫停供應便當釐清情況，台鐵重視食品安全衛生，以最嚴謹方式辦理本案件。
台鐵說明，11月18日接獲台東市衛生局通報，前天11月17日有3位搭乘第21次自強號旅客，返家後出現發燒及上吐下瀉症狀，此3位旅客為同一家族。
台鐵表示，經查11月17日台東餐廳共製供1萬177個便當，包含21次的48份車銷便當，但截至目前尚未接獲其他旅客反應身體有不適情形。
台鐵說，該3位上吐下瀉旅客當天下車後，即赴醫院急診打針、吃藥，隨後返家休養，昨天中午聯絡旅客欲前往關切慰問，但旅客表示身體仍不舒服婉拒。
台鐵公司進一步表示，台東衛生局昨日下午也前往台東餐廳稽查並採樣帶回化驗，並未發現食材過期、汙染源或重大異常缺失，稽查建議改善項目計6項，包含烹膳區排油煙未落實清潔、乾貨室台面應整理等，台東餐廳今天會徹底改善完畢，並再自我檢查確保無虞，明日恢復正常供餐。
台鐵強調，後續台鐵將與3位旅客保持聯繫，待其身體恢復健康後再前往慰問；另將密切與衛生局聯繫，確認檢驗結果。
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