快訊

勞動部調查：北分署長涉職場霸凌且情節重大 多人恐慌、求助身心科

提供泡麵美意遭曲解！2女闖高雄「泡麵土地公」搜刮10多碗 廟方怒了

心臟動刀休養一個多月…趙少康「摔一跤」送加護病房 肝臟邊角破裂

聽新聞
0:00 / 0:00

3乘客吃台鐵便當上吐下瀉 台東餐廳暫不供餐

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
有民眾食用台鐵便當後，返家後出現發燒及上吐下瀉症狀，台東餐廳今暫停供應便當釐清情況。台鐵便當示意圖。聯合報系資料照
有民眾食用台鐵便當後，返家後出現發燒及上吐下瀉症狀，台東餐廳今暫停供應便當釐清情況。台鐵便當示意圖。聯合報系資料照

台鐵便當受到民眾喜愛，平均每日銷售2.5萬個，但有民眾與家人搭乘台鐵出遊，在台東站購買台鐵便當食用，返家後出現發燒及上吐下瀉症狀，懷疑食物中毒，即赴醫院急診，通報台鐵及台東縣衛生局後，台東餐廳傳遭勒令停業，暫無法供應，連搭乘騰雲號預定便當的乘客都吃不到，只能以餅乾替代。台鐵表示，並未有食材過期或汙染，目前已改善完畢，明天可恢復正常供餐。

有民眾反映，在台東站購買台鐵便當食用，返家出現發燒、上吐下瀉症狀，懷疑食物中毒，通報台鐵，台鐵第一時間卻不肯承認；另有民眾指出，天昨搭乘EMU3000型新自強號，發現騰雲座艙未提供便當，事後傳出是因有民眾吃台鐵台東餐廳便當後身體不適，因此台鐵台東餐廳暫時不供應便當。

台鐵強調，外傳台東餐廳被「勒令停業」並非事實，台鐵是自主暫停供應便當釐清情況，台鐵重視食品安全衛生，以最嚴謹方式辦理本案件。

台鐵說明，11月18日接獲台東市衛生局通報，前天11月17日有3位搭乘第21次自強號旅客，返家後出現發燒及上吐下瀉症狀，此3位旅客為同一家族。

台鐵表示，經查11月17日台東餐廳共製供1萬177個便當，包含21次的48份車銷便當，但截至目前尚未接獲其他旅客反應身體有不適情形。

台鐵說，該3位上吐下瀉旅客當天下車後，即赴醫院急診打針、吃藥，隨後返家休養，昨天中午聯絡旅客欲前往關切慰問，但旅客表示身體仍不舒服婉拒。

台鐵公司進一步表示，台東衛生局昨日下午也前往台東餐廳稽查並採樣帶回化驗，並未發現食材過期、汙染源或重大異常缺失，稽查建議改善項目計6項，包含烹膳區排油煙未落實清潔、乾貨室台面應整理等，台東餐廳今天會徹底改善完畢，並再自我檢查確保無虞，明日恢復正常供餐。

台鐵強調，後續台鐵將與3位旅客保持聯繫，待其身體恢復健康後再前往慰問；另將密切與衛生局聯繫，確認檢驗結果。

便當 台東 台鐵

延伸閱讀

寶林茶室案邦克列酸奪6命 嚴重個案「巧合共通點」曝

27歲研究生感冒買藥吃5臟器衰竭一周喪命！急診醫警告：犯下兩大錯誤

台鐵EMU3000新自強號座椅終於要換 更符合人體工學、扶手處增充電插座

台鐵攜手古坑「買便當送精品咖啡」 11月7日限量1500份

相關新聞

勞動部北分署長丟官 員工不滿結果：有靠山就可以神隱

勞動部勞發署北分署吳姓員工疑遭職場霸凌輕生，勞動部今公布調查結果，並將北分署長謝宜容調離現職，未來將不再擔任主管職，與其...

勞動部分署長涉霸凌員工遭拔官 前部長許銘春也道歉了

勞動部勞動力發展署北分署員工疑遭職場霸凌輕生，勞動部今天公布調查結果，分署長謝宜容降調為非主管職，並送考績委員會議處。勞...

地牛翻身！台南中午12：27發生規模4.2地震 8縣市有感

中央氣象署發布第494號顯著有感地震報告，台南市今中午12時27分發生規模4.2地震，震央位於台南市麻豆區，深度11.2...

腸病毒疫情達高峰！單周2.2萬人次就診 停班數量4年最多

腸病毒疫情達高峰，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，腸病毒上周無新增重症，但是疫情最高點，單周就診人數達2.2萬人，較前一周...

人力不足壓垮公務員 勞長何佩珊：將向行政院爭取員額

勞動力發展署北基宜花金馬分署公務員之死，勞動部調查認為與北分署署長謝宜容沒有直接相關，但證實該員長期超時工作，工作量過大...

永遠吃得到！烹飪達人完美複製「鬆餅堡」 眾人激賞：更勝麥當勞

最近麥當勞新推的「厚鬆餅堡」掀起搶購熱潮。有一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上貼出一組照片並發文分享，她表示，在家自製「蜂蜜楓糖鬆餅漢堡」酥酥脆脆，跟日本吃的一樣甜鹹甜鹹的非常好吃，跟家人一起享受幸福早餐，免早起、免排隊超完美。貼文一出，引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。