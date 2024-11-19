基隆男接種流感、新冠疫苗後死亡 疾管署尚未收到通報

基隆一名男子日前接種流感和新冠肺炎疫苗，1小時後感覺心絞痛就醫，當晚在醫院死亡，家屬質疑死因和打疫苗有關。衛福部疾管署發言人羅一鈞指出，目前還沒收到通報，若收到會協助釐清，但1小時內出現不良反應，通常不是疫苗副作用所致。

衛福部在10月開始推動公費新冠及流感疫苗接種，並以「左流右新」為口號，鼓勵民眾一次接種兩個疫苗，提升保護力。截至11月18日止，公費流感疫苗接種數約505萬人次；新冠疫苗則接種127.8萬人次。

羅一鈞說，目前基隆衛生局等單位已經介入了解該個案狀況，疾管署尚未收到不良事件通報或是疫苗受害救濟申請，若有收到會協助了解。只是通常在接種疫苗1小時後出現不良反應，並非疫苗副作用所致，後續會再釐清。

羅一鈞指出，今年流感季疫苗開打，同時接種流感和新冠疫苗後通報死亡個案有過1例，該案為40多歲機構男住民，有心律不整病史，並且有服用潛伏結核治療藥物。該男性在10月下旬接種新冠、流感疫苗，起初並無異常，第5天被發現無生命跡象，通報接種後不良事件，由衛生局依程序對家屬進行追蹤關懷，未申請預防接種受害救濟。

基隆市59歲陳姓男子17日近午前往信義區衛生所，左右手分別施打流感和新冠肺炎疫苗後返家後，感覺心臟部位不適，後來感覺絞痛難耐，當天下午3點多前往衛生福利部基隆醫院掛急診，當晚在醫院死亡。目前還沒有開死亡證明書，今天報請基隆地檢署檢察官相驗，不排除解剖遺體，釐清死亡原因是否與施打疫苗有關。