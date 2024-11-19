發揮「浮浪貢」精神 王榮裕率金枝演社創夢

「浮浪貢」一詞對許多人來說有著不務正業的意涵，但國家文藝獎得主王榮裕與金枝演社30多年卻徹底發揮「浮浪貢」樂天精神，用台語現代劇場與社會對話，點滴心路都被收納紀錄片裡。

有「台客戲劇第一天團」稱號的金枝演社劇團，1993年由藝術總監王榮裕創立，他認為透過戲劇能認識自己、從哪裡來，也能決定自己要成為什麼模樣。因此秉持「從土地長出來的文化最感人」創作理念，所有故事核心都源自台灣歷史、社會與生活，並將庶民文化融入現代劇場。

30多年來，金枝演社推出一部部台語作品，從探索環境劇場的「祭特洛伊」到汲取民間戲曲胡撇仔戲養分的「臺灣女俠白小蘭」與「浮浪貢開花」系列，充滿獨特的草根魅力與野台能量，讓王榮裕在2022年獲得第22屆國家文藝獎殊榮。

紀錄片「土生花開－金枝演社」由與金枝演社相識合作18年的導演于永傑掌鏡，濃縮精煉他多年來在台前幕後的觀察。王榮裕與于永傑日前接受中央社記者專訪，于永傑說，他在片裡最想彰顯的就是「浮浪貢」精神。

常被視為一事無成、不務正業，但正是這群熱情、浪漫的善良人們，總會天馬行空挑戰困難。這份特質顯著呈現在王榮裕身上、也是金枝演社作品重要成分。今年在台北藝術中心演出的「西來庵」就是最好例子。

●金枝演社醞釀多年 「西來庵」看見美麗的失敗者

以日治時期規模最大、犧牲人數最多的武力抗爭「西來庵事件（噍吧哖事件）」為背景，「西來庵」描述一群農民為守護家園、起義反抗殖民統治的故事，雖然最終起義失敗，他們卻展現出台灣人不畏強權、勇於反抗的精神。

其中事件發起人之一的余清芳，因以宗教力量號召群眾、賣護身符當作革命基金，被後世貼上「神棍」、「騙子」標籤。但王榮裕認為哪有這麼笨的神棍，賺了錢應去享受而非抗日，而他的失敗也讓台灣人明白武裝抗日不可行，得採政治、社會運動，間接影響了致力民眾啟蒙的台灣文化協會誕生。

「余清芳就是有理想、想幫助別人的浮浪貢，雖然手法笨拙荒謬，但他們就像美麗的失敗者，你怎麼知道所做的事情，對這個世界或社會沒幫助呢？」王榮裕如此形容。

在現實中「西來庵」的誕生也是命運多舛。王榮裕20多年前就發想出這個題目，2014年受北藝中心邀請製作，卻因中心工程延宕暫緩；2022年正式演出前主演卻不幸確診，掙扎到最後一刻決定取消演出，他也只能和團員喊出：「再辛苦也要笑給天公伯看，這是一種台灣人的習慣」，接受事實。

直到2024年，「西來庵」終於迎來正式首演。無論過了多久還是要演，王榮裕樂觀直言作品經過8年籌備、4年排練，反倒有充足時間打磨修正，正是處於最佳狀態，甚至與近年世界局勢、戰爭更有共鳴，「等待多時必有其意義與命運，我一直覺得，從來都是戲選擇我，不是我去選擇它。」

●樂當浮浪貢為自己驕傲 王榮裕：人各有花期無需欣羨

這些年來于永傑一路陪伴金枝演社，見證劇團差點因財務問題瀕臨解散，2009年發起、至今仍持續進行的走遍全台319鄉鎮「金枝走演」義演計畫；還有團員們興奮擔任王榮裕國家文藝獎引言人等。

于永傑笑說，雖然浮浪貢們常被認為成事不足、敗事有餘，但在命運裡總有屬於自己開花結果時刻，而金枝演社成立30年多來，也從台灣土裡長出了它的模樣。

王榮裕補充，每個人都是一顆很好的種子，各有樣態、花期亦不定，無需對他人心生羨慕，把自己做好就對了。就像他常跟演員們分享的，就算只是演一顆樹一粒石頭，都要在舞台上發光發熱，「我透過戲劇綻放自己的生命，也希望我的演員在舞台上綻放自己」。

王榮裕希望透過表演藝術，把這種能量散播出去，期待大家都能在生活中抬頭挺胸，為自己驕傲。紀錄觀點「土生花開－金枝演社」將於21日晚上10時在公視播出、公視＋同步上架。