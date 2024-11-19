台中知名粥品店炸豆腐泡菜混濕紙巾 食安處稽查

台中知名粥品店被民眾爆料，在炸豆腐的泡菜中咬到一團濕紙巾，直呼好噁心。業者表示將和消費者致歉，未來會更注意製作餐點細節。台中市食安處說，已錄案將前往稽查。

有民眾在社群發文，日前到台中一家知名粥品店用餐，外帶一道炸豆腐，夾起泡菜一咬，驚覺怪怪的吐出發現竟是一團濕紙巾，而且整個都吸滿了泡菜汁，直呼噁心。民眾表示，向店家反應，店家還說不可能，根本推卸責任，最後才補送餐點。

對此，業者表示，會了解為何會有不屬於餐點的東西在餐盒內，並和消費者道歉，日後會更注意所有送餐細節。

台中市食安處透過文字稿指出，依據食品良好衛生規範準則規定，食品製程中應採取有效措施，防止病媒或其它雜物混入食品中。對於民眾反映餐點中含有異物，已錄案將前往店家稽查，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善。