腸病毒疫情達高峰！單周2.2萬人次就診 停班數量4年最多

腸病毒疫情達高峰，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，腸病毒上周無新增重症，但是疫情最高點，單周就診人數達2.2萬人，較前一周上升4.8%，10年同期最高。腸病毒疫情高原期預估持續到11月底，2月底脫離流行期。

疫情中心主任郭宏偉表示，第46周即11月10日至11月16日的門急診就診計2萬2313人次，較前一周的2萬1289人次上升4.8%。近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型，其他克沙奇A型及腸病毒D68型等亦持續於社區活動，疫情傳播風險持續。

今年累計7例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，克沙奇A16型及克沙奇 B4型各1例 ，其中5例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

社區最新全國停課統計，第44周為10月27日至11月2日的單周停班班數為329班，高於過去4年同期，其中幼兒園250班、國小35班、托嬰中心等其他機構44班。

腸病毒傳染力強，無論成人、小孩都有感染風險，大多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，容易因一時忽略而造成家中嬰幼兒感染。郭宏偉說，腸病毒在家庭及人口密集的場所最容易傳播，提醒大人出外返家後，務必先更衣；在摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，並時常清洗及消毒幼兒常接觸物品及玩具，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。

郭宏偉說，家中幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸或至人口密集公共場所，以降低交叉感染的機會，並請留意幼兒健康狀況，一旦出現重症前兆病徵應儘速送大醫院治療，以掌握治療黃金時間。

最有效的預防腸病毒方法為使用肥皂或洗手乳勤洗手，並維持良好衛生習慣。惟時序入冬後，天氣轉冷，可能影響孩童落實肥皂洗手的意願，提醒家長及教托育人員協助教導孩童正確洗手，降低腸病毒傳播風險。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。