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影／高齡試管產婦心臟衰竭昏迷近十日 換心成功終見到女兒

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
46歲高齡產婦小文剖腹產後心臟衰竭昏迷近十天後，換心成功，健康出院見到女兒。記者林宛諭／攝影。
46歲高齡產婦小文剖腹產後心臟衰竭昏迷近十天後，換心成功，健康出院見到女兒。記者林宛諭／攝影。

彰化縣46歲高齡試管懷孕產婦小文歷經4年的艱辛生育過程，包括曾不得已中止妊娠、懷孕期間車禍，甚至在緊急剖腹產後心臟衰竭休克，又進行換心手術，經歷共10次大小手術後換心成功，終於能出院和好不容易生下的女兒團聚。

「真的很感謝彰基醫療團隊，讓她在昏迷近十天後可以換心成功，看到自己的小朋友」小文今天說，因自己高齡生產危險性大增，也衷心建議大家「如果可以的話，要盡量早點生。」

彰基醫療團隊今天在總院長陳穆寬帶領下為小文母女慶生，陳穆寬說「這是個奇蹟」，因為小文是高齡危險妊娠，她歷經人工受孕、裝上葉克膜、心室輔助器、心臟移植等4個奇蹟才產下新生命、母女均安，可說是生命的恩典，也顯示彰基醫療團隊是世界級水準，將會把整個過程發表論文分享給醫界。

彰基生殖醫學中心吳信宏主任表示，小文42歲才結婚，43歲懷孕，產檢時卻發現胎兒腦部異常，不得不中止妊娠，去年她在彰基生殖醫學中心接受第一次試管嬰兒療程就順利懷孕，但懷孕6個月時因車禍骨折，更需小心觀察治療，懷孕到第36周，醫院評估她應提早剖腹生產，今年7月10日就在她到產房報到準備生產時，健康狀況急轉直下，出現喘不過氣症狀，緊急進行全身麻醉剖腹產，順利讓女兒出生。

但小文卻在生產後突發心衰竭，並休克昏迷，彰基心臟外科主任陳映澄說，醫療團隊為小文裝上葉克膜，並因腎衰竭也緊急洗腎，但情況持續惡化、小文左心室回流鬱積引發肝衰竭，再裝上心室輔助器維持生命，並等待換心。

小文幸運的在一個月內，於7月29日等到配對成功的心臟捐贈者，並順利完成換心手術，從懷孕引發周產期心肌病變到心臟移植，小文共經歷10次大小不等的麻醉及手術終於健康出院。

小文說，她並沒有心臟病史，懷孕後期有點會喘和夜咳，但檢查也都還算正常，到生產當天才突然出狀況，所以也提醒大家若有喘和夜咳情形也應提早警覺。

陳穆寬說，彰基醫學中心被評定為中重度高危險妊娠的責任醫院，收治許多彰投和雲林高危險妊娠產婦，甚至曾有單月收治超過50%皆為高危險產婦的紀錄，小文這種在剖腹產時的周產期心肌病變相當罕見，又能換心成功，都是因跨科團隊合作下的成果。

46歲高齡產婦小文（左二)夫婦帶著女兒感謝彰基總院長陳穆寬(右二)率領的醫療團隊，讓她可以健康出院見到女兒。記者林宛諭／攝影
46歲高齡產婦小文（左二)夫婦帶著女兒感謝彰基總院長陳穆寬(右二)率領的醫療團隊，讓她可以健康出院見到女兒。記者林宛諭／攝影
46歲高齡產婦小文(右四)剖腹產後心臟衰竭昏迷近十天後，換心成功，彰基總院長陳穆寬(右三)今天率領醫療團隊為她慶生。
46歲高齡產婦小文(右四)剖腹產後心臟衰竭昏迷近十天後，換心成功，彰基總院長陳穆寬(右三)今天率領醫療團隊為她慶生。

團隊 懷孕 手術

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