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染黴漿菌病例增？ 台大醫：成人易遭反向感染、明年才降溫

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
臨床醫師指出，近期新冠肺炎趨緩，民眾經過3年疫情，「已不太害怕其他病菌」，但預防黴漿菌的最好方式，仍是多佩戴口罩，減少飛沫專染機率。示意圖，本報資料照片
臨床醫師指出，近期新冠肺炎趨緩，民眾經過3年疫情，「已不太害怕其他病菌」，但預防黴漿菌的最好方式，仍是多佩戴口罩，減少飛沫專染機率。示意圖，本報資料照片

近期許多民眾感染黴漿菌，甚至同住家人、親友全數中標。臨床醫師指出，今年黴漿菌流行情況升溫，因抗生素抗藥性，兒童黴漿菌治療時間拉長，成人反被感染，而黴漿菌流行期落在夏、秋之際，近期個案數雖多，但呈現略降趨勢，不過，預期最快要到明年春天以後才會緩解。

近期流感疫情稍微降溫，但黴漿菌感染狀況仍頻傳。台大醫院感染管制中心主任王振泰說，流感與黴漿菌感染之間並無明顯關聯；5歲以下孩童容易感染黴漿菌，且感染後症狀較為嚴重，不過，近期抗生素抗藥性問題嚴重，原先使用紅黴素治療即可控制病情，現在必須使用其他抗生素，增加治療難度，小孩感染時間較長，連帶導致傳染給成人的機率增加。

王振泰表示，照顧小孩時不太可能一直戴著口罩防護，要避免成人被「反向傳染」有其難度，且黴漿菌潛伏期長達3周，有時小孩發病、康復後許久，成人才出現症狀，容易忽略是黴漿菌感染；黴漿菌確診必須使用聚合酶鏈鎖反應（PCR），一般診所較難執行，加上成人感染黴漿菌，併發肺炎的機率較低，可使用症狀治療控制病情即可。

台大醫院小兒部副主任張鑾英說，黴漿菌疫情自今年春節後開始大爆發，臨床上觀察個案數愈來愈多，夏秋之際達到高峰，目前雖稍有緩解，但感染者仍多，預期至少明年春天以後，才有機會脫離流行；近期新冠肺炎趨緩，民眾經過3年疫情，「已不太害怕其他病菌」，但預防黴漿菌的最好方式，仍是多佩戴口罩，減少飛沫專染機率。

張鑾英表示，近期門診感染黴漿菌的患者仍多，兒童患者是否要吃抗生素控制病情，要依個案而定，並非只要感染就要服用抗生素，不過，與成人不同，兒童患者多是初次感染，罹患肺炎的機率較高，如果咳嗽之外，還有發燒、肺炎等情況，就要積極治療。

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