快訊

未買先撞！新北妙齡女開「試乘車」自撞護欄 車頭全爛…這下賠大了

出泡快又不易溶！好市多「義式香皂組」不到5百元 網嗨搶：外面買1千

烏俄戰爭滿1000日！烏克蘭總人口減少1000萬

30多歲女產後抽脂竟呼吸衰竭 醫揭「1情況」死亡率達50%

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
開業診所內科醫師陳威龍建議，有意透過抽脂手術減重塑身的民眾，須謹慎評估自身健康狀況，並非人人都適合抽脂手術，特別是嚴重肥胖者，本身就具有高度的麻醉風險。圖／陳威龍提供
開業診所內科醫師陳威龍建議，有意透過抽脂手術減重塑身的民眾，須謹慎評估自身健康狀況，並非人人都適合抽脂手術，特別是嚴重肥胖者，本身就具有高度的麻醉風險。圖／陳威龍提供

時下審美觀多樣，民眾也會以醫療途徑追求滿意的外表與身材。不過一名30多歲的女子，為了在產後恢復孕前的體態接受抽脂手術，卻在返家3天後出現氣喘、呼吸急促等狀況，送到急診時已昏迷，經診斷為脂肪栓塞，住院一周後才脫離險境。

開業診所內科醫師陳威龍指出，女子被送到急診時，腹部、大腿、背部和臀部上有多個抽脂後的「洞」，加上血氧濃度偏低，經電腦斷層掃描確認，是因為脂肪栓塞，肺部氣體交換受阻，導致呼吸衰竭而昏迷。

陳威龍解釋，抽脂的風險不僅限於麻醉問題，手術過程中，脂肪細胞會被震碎、乳糜化後吸出，若不小心傷及血管，脂肪微粒可能進入血液循環，進而導致靜脈栓塞，若進一步造成肺動脈栓塞合併休克症狀，死亡率甚至可高達50%，即便手術技術及相關醫療器材日益進步，肺栓塞風險早已大幅降低，但仍不可輕忽。

針對有意透過抽脂手術減重塑身的民眾，陳威龍建議，須謹慎評估自身健康狀況，並非人人都適合抽脂手術，特別是嚴重肥胖者，本身就具有高度的麻醉風險。

陳威龍進一步說，中重度肥胖或尋求局部瘦身者，抽脂手術雖然快速有效，但僅移除皮下脂肪，對易造成代謝症候群的內臟脂肪卻助益不大，也就是說，與肥胖相關的糖尿病、脂肪肝、高血壓等疾病風險不會因抽脂而有顯著的改善。

有研究指出，抽脂後的一年內，如果不搭配運動或飲食控制，或許抽脂的地方顯瘦，但脂肪可能會在身體其他部位增加，甚至增加內臟脂肪，從而增加心血管疾病風險。陳威龍則以自身和臨床的經驗分享，養成良好的生活、飲食和運動習慣，才是最有效的減重塑身不二法門，除了改善體態，更能促進整體健康，維持不復胖。

手術 肥胖 脂肪 醫師 風險

延伸閱讀

勇奪世界中學運動會金牌！宜蘭柔道好手高勻芮感謝「她」陪減重

世中運柔道奪下金牌！宜蘭國中生高勻芮感謝教練：有她才有今天的我

HBL／轉念改運甩肉30公斤 陳定杰目標帥氣攻蛋

吃燙青菜不如喝「那鍋湯」！減重醫推薦這樣煮菜：滿滿的營養

相關新聞

勞動部北分署長丟官 員工不滿結果：有靠山就可以神隱

勞動部勞發署北分署吳姓員工疑遭職場霸凌輕生，勞動部今公布調查結果，並將北分署長謝宜容調離現職，未來將不再擔任主管職，與其...

勞動部分署長涉霸凌員工遭拔官 前部長許銘春也道歉了

勞動部勞動力發展署北分署員工疑遭職場霸凌輕生，勞動部今天公布調查結果，分署長謝宜容降調為非主管職，並送考績委員會議處。勞...

地牛翻身！台南中午12：27發生規模4.2地震 8縣市有感

中央氣象署發布第494號顯著有感地震報告，台南市今中午12時27分發生規模4.2地震，震央位於台南市麻豆區，深度11.2...

腸病毒疫情達高峰！單周2.2萬人次就診 停班數量4年最多

腸病毒疫情達高峰，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，腸病毒上周無新增重症，但是疫情最高點，單周就診人數達2.2萬人，較前一周...

人力不足壓垮公務員 勞長何佩珊：將向行政院爭取員額

勞動力發展署北基宜花金馬分署公務員之死，勞動部調查認為與北分署署長謝宜容沒有直接相關，但證實該員長期超時工作，工作量過大...

永遠吃得到！烹飪達人完美複製「鬆餅堡」 眾人激賞：更勝麥當勞

最近麥當勞新推的「厚鬆餅堡」掀起搶購熱潮。有一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上貼出一組照片並發文分享，她表示，在家自製「蜂蜜楓糖鬆餅漢堡」酥酥脆脆，跟日本吃的一樣甜鹹甜鹹的非常好吃，跟家人一起享受幸福早餐，免早起、免排隊超完美。貼文一出，引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。