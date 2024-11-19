快訊

未買先撞！新北妙齡女開「試乘車」自撞護欄 車頭全爛…這下賠大了

出泡快又不易溶！好市多「義式香皂組」不到5百元 網嗨搶：外面買1千

烏俄戰爭滿1000日！烏克蘭總人口減少1000萬

作家小非出新作 寫戀愛故事教理財

中央社／ 台北19日電

一邊戀愛，一邊學理財，橘子集團旗下漫畫小說品牌MOJOIN攜手作家小非推出輕小說「指數化愛情」，小非以「看小說順利輕鬆學理財」為目標，將故事中的戀愛對象比喻為績優股或是ETF（指數股票型基金）。

小非今天透過新聞稿表示，2022年於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，她遭逢投資失誤外，家人也先後確診，這段過程成為她人生體悟的轉折點。因此，讓她興起以自身擁有的理財知識，搭配擅長的浪漫愛情題材，寫下作品「指數化愛情」，記錄這段時間的經歷。

作品中，小非結合「股票投資」與「愛情」。她比喻，大家會用不同的工具去選擇好的股票標的，希望在股市能成功獲利；而在愛情中，也會透過生活習慣、價值觀等各種面向去觀察適合的對象，當碰到大環境的轉變或挑戰時，才能驗證自己的選擇是否正確。

「指數化愛情」描述女主角蘇慕耘是渴望致富的股市新手，卻因緣際會認識上帥氣多金的投資名師張復恆，以及看似遊手好閒、卻曾是投資界傳奇人物的鍾梓軍。小說中將在面臨疫情帶來的各種變化下，一探女主角該如何掌握自己想要的人生。

愛情 理財

延伸閱讀

澳幣成新寵 利率衝7%

0056上月配息種類組成曝光！ 達人：54C+收益平準金這一塊慢慢在蓄水中

開心退休要有「4包錢」 理財顧問給3建議讓你提早準備

他苦勸月光族女友投資遭分手「我干涉太多嗎？」 過來人安慰：觀念不同

相關新聞

勞動部北分署長丟官 員工不滿結果：有靠山就可以神隱

勞動部勞發署北分署吳姓員工疑遭職場霸凌輕生，勞動部今公布調查結果，並將北分署長謝宜容調離現職，未來將不再擔任主管職，與其...

勞動部分署長涉霸凌員工遭拔官 前部長許銘春也道歉了

勞動部勞動力發展署北分署員工疑遭職場霸凌輕生，勞動部今天公布調查結果，分署長謝宜容降調為非主管職，並送考績委員會議處。勞...

地牛翻身！台南中午12：27發生規模4.2地震 8縣市有感

中央氣象署發布第494號顯著有感地震報告，台南市今中午12時27分發生規模4.2地震，震央位於台南市麻豆區，深度11.2...

腸病毒疫情達高峰！單周2.2萬人次就診 停班數量4年最多

腸病毒疫情達高峰，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，腸病毒上周無新增重症，但是疫情最高點，單周就診人數達2.2萬人，較前一周...

人力不足壓垮公務員 勞長何佩珊：將向行政院爭取員額

勞動力發展署北基宜花金馬分署公務員之死，勞動部調查認為與北分署署長謝宜容沒有直接相關，但證實該員長期超時工作，工作量過大...

永遠吃得到！烹飪達人完美複製「鬆餅堡」 眾人激賞：更勝麥當勞

最近麥當勞新推的「厚鬆餅堡」掀起搶購熱潮。有一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上貼出一組照片並發文分享，她表示，在家自製「蜂蜜楓糖鬆餅漢堡」酥酥脆脆，跟日本吃的一樣甜鹹甜鹹的非常好吃，跟家人一起享受幸福早餐，免早起、免排隊超完美。貼文一出，引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。