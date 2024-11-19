一年遭駭客攻擊170萬次 北榮導入「這系統」強化資訊力

AI（人工智慧）突飛猛進，為不同領域帶來正面效益，隨著微軟在台灣的資料中心落成，目前也與衛福部展開合作，加速醫療產業智慧轉型。台灣微軟公司總經理卞志祥表示，目前醫療產業面臨人力短缺、資料加值、AI轉型等挑戰，若將醫療保健導入GPT模型，就能增進服務效能，降低醫護人員負擔。

卞志祥在台北榮民總醫院演講時指出，全球面臨供應鏈重組、通貨膨脹、金融情勢緊縮、能源價格高漲、糧食危機、缺工等情況，其中AI對企業及產業產生重大影響，創造關鍵轉折點，關注點從以往的電晶體和IC、互聯網、手機、雲端，變成以人工智能的產品、營運與戰略為主要標的。

全球醫療保健領域的挑戰，卞志祥進一步指出，包括人力短缺、醫療品質、就醫體驗、資料加值、AI轉型。隨著微軟在台灣的資料中心落成，衛福部成為Microsoft 365 Teams與Copilot資料落地服務的首批客戶，加速醫療產業智慧轉型，他也說，若將醫療保健導入GPT模型，可提供數據分析與決策支持、提升醫療營運效率、病患個性化服務與治療推薦、院內外服務自動化、公共健康與安全強化、資源配置最佳化。

針對提供數據分析與決策支持、提升醫療營運效率、卞志祥說，GPT模型處理大量醫療數據，幫助醫療機構在診斷和治療決策上更加精準，包括病患病歷分析、醫療資源需求預測，以及疾病流行趨勢的預測與防範措施；透過AI優化醫演流程，降低醫護人員負擔，提升醫療資源的配置效率，從而優化就診及醫療體驗，還可用於醫護人員交班和醫診記錄的自動化管理，以提高醫療機構整體效能。

至於病患個性化服務與治療推薦、院內外服務自動化，卞志祥指出，病患的病史和個人健康數據、GPT 模型可以提供客製化的預防提醒、診療方案和居家健康管理建議，提升患者體驗和醫療效果；提供24小時的病患支援，包括醫療常識、語音問診、預約系統自動化、回應常見健康問題和緊急情況的初步處理，進一步提升醫療機構的服務效率。

卞志祥也說，公共健康與安全強化、資源配置最佳化則是透過 AI 監測和分析公共衛生數據．快速發現潛在的健康威脅，協助醫療單位和政府部門做出預防和控制措施，減少疫情和公共健康事件的風險；協助醫療機構更有效地分配醫療設備、醫護人員和床位資源，以提高服務效率並降低運營成本，尤其是在資源有限的情況下。

卞志祥說，AI帶給醫療體系的未來展望，擴及病人跨越就醫前到就醫後的體驗，包括就醫前的困擾釐清、健康促進，像尋求醫療健保訊息、遠距就診、選擇醫療機構進行治療、預約就診與就診提醒；就醫中的診斷和治療如IoMT（物聯網醫療技術）設備連結、使用電子健康紀錄（EHR）、AI-based的系統支持、醫療團隊共同合作；就醫後的恢復確認、銀髮長照則有回診提醒、遠程健康監測、持續的數位護理等。

卞志祥指出，目前AI在醫療端的影響多集中在大型醫院，期盼未來能普及至診所，如於衛福部正在建立次世代醫療資訊（HIS）系統導入AI等先進工具，優化不同類別資料，對遠距醫療、居家照護等層面都有很大的幫助。

台北榮總院長陳威明強調「數據加算力即是國力」，北榮一年門診量超過235萬次，住院超過13萬人次、手術進7萬人，然而一天被駭客攻擊的次數卻也高達170萬次，「駭客真的很喜歡北榮。」如今卞志祥以「全球醫療產業AI發展趨勢觀察與成功啟示」為題，分享生成式AI之於全球醫療產業的影響，也預告院方將與微軟深化合作，共同推動數位轉型，研發專屬GPT模型，精進醫療服務與內部作業效率。