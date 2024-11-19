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人力不足壓垮公務員 勞長何佩珊：將向行政院爭取員額

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部部長何佩珊（圖）和許傳盛政務次長為同仁遭霸凌離世事件，舉行調查結果公布記者會，兩人在會中忍不住拭淚。記者邱德祥／攝影
勞動部部長何佩珊（圖）和許傳盛政務次長為同仁遭霸凌離世事件，舉行調查結果公布記者會，兩人在會中忍不住拭淚。記者邱德祥／攝影

勞動力發展署北基宜花金馬分署公務員之死，勞動部調查認為與北分署署長謝宜容沒有直接相關，但證實該員長期超時工作，工作量過大且孤立無援，處於高壓、挫折感的身心狀態。勞動部長何佩珊今坦言，勞動力發展署長期有正式編制人力不足的問題，隨著資訊爆炸時代，公務員業務量暴增，是值得重視的嚴重問題，她將向行政院爭取員額。

何佩珊表示，她接任勞動部長即發現嚴重問題，她認為當今政府體制員走向人事精簡，近20、30年來都是如此思維，導致勞動部雖然有非常多的預算配置，但員額編制卻未增加太多，隨著資訊時代爆炸、業務量倍增，這是值得重視的嚴重問題，她也要拜託行政院正視，政府機關作為公務人員的資方，是不是也要持同樣思維？

何佩珊說，現在北分署所有資訊相關標案都暫停、重新檢討合理性，智能就業服務系統推動歷程、方式、合理性也會一併檢討，現在勞發署資訊人員編制遠遠無法負荷，勞發署組改之後，人員沒有增加，但業務量膨脹數十倍，包括移工管理從30萬人管到80萬人，像北分署管7個縣市，但只有1名正式資訊人員，加5名承攬人力，非常不成比例。

何佩珊說，勞發署111年曾向行政院人事總處爭取人力，當時勞發署整體增加50名員額，卻未包含資訊人力，眾所皆知，勞發署正式人員太少，只能用承攬人力，薪水也偏低，業務量又太多，勞動條件其實很不好，這也是一個困境，導致人才更不意願來。

她進一步說，每一個分署理應有1名正式資訊人員，現在全都是勞發署派駐、兼辦，勞發署把資訊人員分到分署，本身也很困窘，分到分屬去的人員監辦業務多，還有其他行政院、國防部等等資安維護，業務量大得不得了，勞發署只有10人編制，資訊專案100個，她將向行政院爭取人力、尤其是資訊人力配置要增加。

對於有媒體揭露，前政次王安邦曾在今年二月約談北分署署長謝宜容，何佩珊僅回答，此事不在這次調查小組範圍，若各界有謝宜容涉及貪瀆、圖利等行為需要陳情，都可檢具資料到勞動部，將正式立案調查。

調查小組召集人、政次許傳盛則說，查詢任何正式公文管道，但未找到今年二月有關謝宜容的檢舉案，但他證實，六月曾接獲一封檢舉，內容無關職場霸凌，而是與某件標案有關。

對於謝宜容任職分署長兩年，北分署離退高達81人，但勞動部、勞發署卻絲毫未察覺異狀，也未有同仁申訴循正式管道投訴、或私底下抱怨耳語傳出，調查報告內容並未提及隻字片語。

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人力 何佩珊 公務員 勞動部 壓力 過勞

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