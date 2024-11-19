勞動部北分署長丟官 員工不滿結果：有靠山就可以神隱

勞動部勞發署北分署吳姓員工疑遭職場霸凌輕生，勞動部今公布調查結果，並將北分署長謝宜容調離現職，未來將不再擔任主管職，與其直屬上司勞發署長蔡孟良一同送考績會。有北分署員工不滿謝神隱至今，未出面道歉，並指謝僅是調離現職，是平調而非降調，憂心事過境遷後是否仍啟用，

勞動部長何佩珊今公布調查結果指出，謝宜容雖非造成該同仁離開的原因，但其情緒控管確有不當，即日起將謝宜容調離北分署、並降調非主管職。媒體追問，謝是否會出面致歉，何表示，考量謝也需要心理諮商、就醫，必須體諒她的身心狀態，未來再做打算。

北分署某員工指出，基層2月陳情，謝曾於2月20日，被時任政務次長王安邦約談喝咖啡，隔日即刻發函給北分署各科室，告知資安不得外洩，並著手調查告密者，秘書甚至被調離分署長室。勞動部卻表示並無此事，不免令人懷疑有吃案之嫌，且陳情內容指涉謝舖張浪費送禮、誇張用電等情事，均與羅東中心標案無關。

該員工也說，何稱要體諒謝的身心狀態，但謝應出面向死者家屬，以及長期遭受她職場霸凌的北分署同仁道歉，若因有靠山就可以神隱，賴政府還有何公信力存在？竟連一個11職等的政府官員都無法約束，難道沒政治背景、後台，就不值得謝出面道歉嗎？

該員工不滿指出，謝宜容竟只是調離現職，不是降調，只是平調，雖然已是北分署同仁樂見的結果，但會不會事情淡化後又再度啟用？

民進黨新北市議員黃淑君轉述，向她陳情的北分署員工認為謝調離現職的處分，尚可接受「分署長有受到處罰就好」，而謝職場霸凌是普遍性霸凌，並非針對單一員工，分署風氣不好是因為謝宜容；民進黨新北市議員李宇翔也說，有北分署員工向他表示感謝，但死者家屬仍非常低調。

據悉，因死者家屬仍有人在公職服務，憂心影響仕途而低調不願多談。知情人士說，基層2月曾向勞動部陳情，但擔心聲音還沒直達部裡，反先在分署被處理掉，因此未透過正式管道陳情，而是直接遞交給時任政務次長王安邦辦公室，王也有意處理此事，並找謝談話，謝卻回頭找內鬼，引發寒蟬效應。

該人士認為，勞發署業務是由政務次長許傳盛業管，並非王安邦，王有意解決問題，520新部長上任後卻在9月離職，變成「被解決的人」。

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