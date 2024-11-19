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今天世界廁所日 中油董事長花蓮掃廁所…原因曝光

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
響應世界廁所日，台灣中油今天在花蓮舉辦「來中油好方便，公廁清潔總動員」活動，董事長方振仁帶頭刷洗公廁。記者王燕華／攝影
響應世界廁所日，台灣中油今天在花蓮舉辦「來中油好方便，公廁清潔總動員」活動，董事長方振仁帶頭刷洗公廁。記者王燕華／攝影

台灣中油公司在全台有1900多個站點，站內公廁向來是用路人好夥伴，響應11月19日「世界廁所日」，中油董事長方振仁今天到花蓮帶頭掃廁所，宣告對維護公廁環境的用心，也藉由辦活動振興花蓮震後觀光。

中油公司從2021年起每年世界廁所日舉辦「公廁清潔總動員」，今年移師花蓮，在吉安鄉南埔加油站舉行，董事長方振仁帶著副總經理羅博童，套上雨鞋、手套，再戴上護目鏡拿起刷子，在狹小空間裡，眾人蹲著仔細埋頭清掃，把馬桶、鏡子刷得乾乾淨淨。

方振仁說，「世界廁所日」活動今年是第4年，特意到花蓮舉辦還有一層意義，今年地震、颱風災害影響很大，希望能帶動花蓮觀光。

中油公司重視公廁文化，今年台東豐榮站、台南營業處80座直營站、宜蘭員山站分別獲得各縣市政府績優公廁金質獎；新北市政府的公廁金質獎暨特優場所認證，中油直營站及加盟站共18站獲營業場所類獎項，8站榮獲永續公廁獎，蘆洲站更一舉囊括「金質獎」、「永續公廁獎」、「金質績優清潔人員」及「特優場所認證」4大獎。

方振仁說，台灣中油在全省有1900多座直營、加盟站，希望成為民眾溫暖的家，公廁扮演重要角色，即使疫情嚴峻時全台公廁都關上門，中油加油站仍加強清潔持續開放公廁。他說，公司要求所有公廁都要定時清潔，乾淨明亮才能讓使用者覺得方便、舒服，今天帶頭清掃，更能感受同仁維護公廁的辛苦，內部有編列獎金，鼓勵員工把事情做得更好。

響應世界廁所日，台灣中油今天在花蓮舉辦「來中油好方便，公廁清潔總動員」活動，董事長方振仁（左3）、環境管理署北區環境管理中心副主任黃士漢（右三）等人帶頭刷洗公廁。記者王燕華／攝影
響應世界廁所日，台灣中油今天在花蓮舉辦「來中油好方便，公廁清潔總動員」活動，董事長方振仁（左3）、環境管理署北區環境管理中心副主任黃士漢（右三）等人帶頭刷洗公廁。記者王燕華／攝影
響應世界廁所日，台灣中油今天在花蓮南埔加油站舉辦「來中油好方便，公廁清潔總動員」活動。記者王燕華／攝影
響應世界廁所日，台灣中油今天在花蓮南埔加油站舉辦「來中油好方便，公廁清潔總動員」活動。記者王燕華／攝影

中油 公廁 花蓮

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