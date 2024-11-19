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58歲女「抽神經」也止不住牙痛 根尖手術保牙止痛

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市立醫院牙科醫師李皓維（右）表示，對於第一次根管治療失敗的案例，特別是已經有牙釘柱以及牙冠復形的牙齒，選擇根尖手術將是較合適的治療方式。圖／南市醫提供
台南市立醫院牙科醫師李皓維（右）表示，對於第一次根管治療失敗的案例，特別是已經有牙釘柱以及牙冠復形的牙齒，選擇根尖手術將是較合適的治療方式。圖／南市醫提供

台南一名58歲廖姓女子因左下顎後牙腫痛前往台南市立醫院就醫，經牙科醫師李晧維檢查，竟發現其第2小臼齒根尖囊腫，因廖女該顆牙齒曾進行根管治療，齒質脆弱，且有不易拆除的牙釘柱，最後採取顯微根尖手術，成功保住真牙也解決疼痛問題。

李晧維表示，民眾一般常見造成牙痛的主因包含蛀牙、牙周病以及齒裂，其中，當當蛀牙範圍太廣以致影響到神經時，就會需要根管治療之介入，也是坊間常說的「抽神經」，雖已算是相當成熟的治療技術，但對於首次根管治療失敗後，再次治療的成功率就會下降至7成左右。

他也提到，對於首次根管治療失敗後，已有牙釘柱以及牙冠復形的牙齒，在拆除既有修復物的過程中，容易傷害到脆弱的齒質，因此近年來根尖手術就是一個適合治療的新選擇，不過，根尖手術並非所有病例都適用。

李晧維說，根尖手術需符合嚴格條件，例如使用顯微鏡、搭配生物陶瓷填充、牙冠結構穩定等，術前還需評估病灶是否影響到鼻竇或下顎神經，有無急性炎症等，另外，患者的年齡、口腔衛生狀況及配合度等，都是影響手術成敗的因素。

李皓維提醒，根尖手術成功後仍需長期觀察，儘管目前成功率接近9成，但仍有可能無法完全根治，因此，良好的口腔清潔習慣和定期檢查，才是維持牙齒健康的關鍵。

手術 牙齒

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