分署長疑霸凌同仁「調職非停職」何佩珊：不是背景硬的問題

勞動力發展署北基宜花金馬分署員工4日在辦公室死亡，疑似北分署同仁在社群媒體連環爆，將矛頭指向北分署署長謝宜容職場霸凌所致。勞動部長何佩珊今召開記者會公布調查結果指出，謝宜容雖非造成該同仁離開的原因，但其情緒控管確有不當，即日起將謝宜容調離北分署、並降調非主管職。對於媒體質疑謝宜容「背景硬」因而未停職處分，何佩珊駁「不是背景硬的問題」，而是必須送考績會議處，她沒有直接停職的權力。

勞動部調查小組召集人、政次許傳盛說，根據調查結果，雖沒辦法直接證明謝宜容有言語辱罵、丟公文、霸凌該員，但該員確實長期超時工作，且沒有獲得工作所需的資源或支持，長期工作量負荷過重、心理壓力大。

但許傳盛證實，在訪談證詞裡面，北分署同仁提及謝宜容有咆哮、侮辱、貶低同仁的行為，讓同仁精神壓力很大，因此產生自我懷疑，有人甚至因此求助身心科，謝宜容也會過度交辦工作，曾在半夜1點、清晨5點等時段交辦，假日更不用說，也要求同仁10分鐘內回覆訊息，否則隔天會被叫到謝的辦公室約談，讓同仁處在非常不友善、不健康的職場環境。

針對有錄音檔傳出謝宜容嚴厲要求同仁不准將消息外傳，並提及通靈一事，許傳盛說，事發後謝宜容也哭得很傷心，本來把同仁叫來是想安撫大家，沒想到後來情緒失控就越講越大聲，還轉述去探望家屬時，葬儀社人員提及通靈的事，也讓同仁都很錯愕、很不舒服，確實行為不當；至於事發當下未蓋白布就醫，謝當時並在事發現場，因家屬要求醫急救，警消人員便以急救狀況處置，並未有指揮過度情況。

何佩珊說，即日起已將謝宜容調離北分署，降調為非主管職，並且送考績委員會議處，對於媒體質疑為何只是降調，並非停職處分，謝是否如外傳所言「背景硬」，何佩珊則強調，這不是背景硬的問題，而是依照制度程序，必須送考績委員會審議，最重結果可停職，她沒有直接將謝停職的權力。

至於謝宜容將調到哪裡？何佩珊僅說，會將她降為非主管職，未來的職務絕對不會再濫用職權，謝會轉為幕僚職位，因為時間緊迫，她目前還在思考當中。