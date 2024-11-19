法國食材大違規 芹菜農藥13項違規、乾酪大腸桿菌超標

有些民眾會特別選購進口食材，不過衛福部食藥署今天公布，聯馥食品股份有限公司從法國進口的細葉香芹，高達13項農藥超標、新鮮牛肝菌菇則是重金屬鎘超標；另外，標榜季節限定的法國金山乾酪，則有大腸桿菌超標問題，最高超標10倍，違規產品已全數退運或銷毀。

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品，其中聯馥食品股份有限公司從法國進口的細葉香芹，檢出殘留農藥亞滅培3.37ppm、賽普洛0.12ppm、氟尼胺0.29ppm、護汰寧0.02ppm、賜諾殺0.03ppm、三氟敏0.69ppm、座賽胺0.07ppm、陶斯松0.01ppm、第滅寧0.03ppm、待克利0.91ppm、賽洛寧0.68ppm、因滅汀0.07ppm、氟派瑞1.12ppm。

食藥署副署長林金富說，農藥亞滅培、賽普洛、氟尼胺、護汰寧 、三氟敏 、第滅寧、待克利、賽洛寧定量極限皆為0.01ppm，農藥賜諾殺、座賽胺、陶斯松、因滅汀、氟派瑞於細葉香芹皆為不得檢出，此批產品共0.75公斤，品牌和製造廠為LEOFRESH，輸入業者近半年首次違規，邊境檢驗強度將從2%至10%一般抽批，調高至20%至50%加強抽批，違規產品已退運或銷毀。

同家進口業者也從法國進口一批新鮮牛肝菌菇，在邊境被檢出重金屬鎘，含量為每公斤3毫克，限量標準為每公斤2毫克，本批產品共6公斤，品牌為S.A.S. CHAMPILAND，製造廠則是CHAMPILAND，輸入業者近半年首次違規，邊境檢驗強度將從2%至10%一般抽批，調高至20%至50%加強抽批，違規產品已退運或銷毀。

另外，東遠國際有限公司從法國輸入一批「金山乾酪」，每公克中大腸桿菌群最確數（MPN／g）分別為1100MPN每克、240MPN每克、43MPN每克、 240MPN每克、240MPN每克，林金富表示，依據「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類的檢驗結果判定，5個樣品中允許有≦2個樣品的微生物檢驗值，介於10至100MPN每克，但不得有任何一個樣品的檢驗值大於100MPN每克。

林金富指出，業者有4件樣品不合乎上述規定，最高的品項甚至超標10倍，代表製造與運送過程衛生條件不佳，腸胃不好的消費者吃到的話，可能會導致腹痛、腹瀉，本批產品的品牌與製造廠為FROMAGERIE NAPIOT，輸入業者近半年首次違規，邊境檢驗強度將從2%至10%一般抽批，調高至20%至50%加強抽批，違規產品已退運或銷毀。

本周公布的20件邊境檢驗不合格產品清單為日本蜜柑3批、黃柚；中國大陸冷凍青花菜2批、花豆和八角茴香；印尼蝦味生脆片；越南辣椒乾、辣椒段和辣椒籽；印度餘甘子粉；美國砧板；澳大利亞糙米；義大利米；法國乾酪、新鮮牛肝菌菇和細葉香芹；泰國冷凍旭蟹。