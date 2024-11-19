台鐵西小清水溪橋提前通車 12月21日起14列車微調時刻

台鐵「西小清水溪橋」受到凱米颱風侵襲遭沖毀，台鐵公司組成「復原專案小組」專責趕辦搶修復原工作，考量周邊地形及景觀，主梁提升85公分，使通洪斷面提升約10%以上，可有效避免再遭洪水沖毀，預估12月21日可提前恢復和仁=崇德間雙線雙向通車，周五、六、日東部幹線加班列車計10列次，並調整北迴線14列次區間（快）車時刻。

「西小清水溪橋」於7月25日凱米颱風侵襲時遭沖毀，為能盡早完成重建恢復通車，台鐵組成「復原專案小組」，專責趕辦搶修復原工作，並委由中興顧問公司負責設計及監造，旭盛營造公司為工程承攬廠商，主橋鋼結構協力廠商則由建山機械公司負責加工製作與組裝。

以環境韌性為設計出發點，並考量周邊地形條件與景觀視覺，主橋採40公尺單跨不落墩的下路式鋼桁架橋設計；主梁提升85公分，使通洪斷面提升約10%以上，可有效避免再遭洪水沖毀；重建後的「西小清水溪橋」高度3.6公尺，相較台鐵其他鋼桁架橋更顯精練，未來從台9線匯德休息區遠眺，海天一線將成新的鐵路亮點。

台鐵表示，「西小清水溪橋」工程「主橋鋼結構組裝及橋面版混凝土澆置」於10月30日完成後，11月20日將陸續完成軌道復原，待後續電務、電力等設備完工後，將進行通車前自主檢查，確保復駛後行車安全與順暢，預定可提前於12月21日完成重建，恢復和仁=崇德間雙向通車營運。

交通部長陳世凱今早前往視察重建工程，指示台鐵在全力搶修「西小清水溪橋」的同時，也要針對東小清水溪橋」進行後續改善工程，進一步提升地區鐵路路線的韌性；另也要求加強宣導東半幹線周末加班次的消息。

台鐵表示，配合提前通車，預定12月21日起復駛周五、六、日東部幹線加班列車計10列次，並調整北迴線14列次區間（快）車時刻，加強周末休假日東線運能，並自11月22日0時起開放旅客訂票，相關訊息11月20日起可至台鐵官網（http://www.railway.gov.tw）及各車站公告查詢。