亞太區神經外科解剖培訓基地 李良雄外科教育中心揭牌

雅氏學院－李良雄亞太外科教育紀念中心今日在陽明交大正式揭幕，學院隸屬於德國柏朗集團（B. Braun Group），也是全球知名外科醫事持續教育機構。台北榮總神經外科醫師許秉權指出，神經外科腦手術解剖教育課程在陽明交大與台北榮總舉辦已經有16年歷史，會進口真的人體頭顱，讓神經外科醫師精進顱底手術技巧，每年皆有外籍醫師特地來台參與，甚至不乏國內醫師也參與培訓。

許秉權也說，該項成就吸引德國柏朗集團下的雅氏學院主動尋求合作，2017年雙方正式簽約，將台北榮民總醫院神經外科一系列的解剖實作培訓，納入該學院官方亞太區神經外科教育課程。

陽明交大校長林奇宏表示，感念已故的台北榮總院長李良雄在神經外科領域的貢獻，以及各方人士慷慨捐贈，成立李良雄神經外科基金會，透過基金會與雅氏學院的名義，共同捐助提升陽明交大醫學院現有的書田外科訓練中心設備。

林奇宏指出，改建後今年雅氏學院的訓練課程已移至此地舉辦，並成功舉行12場動物手術工作坊及各項神經外科腦及顱底顯微手術。預計至明年上半年止，還會新增包括了甲狀腺手術，腹腔鏡全體內腸吻合及脊椎顯微手術等訓練課程。

陽明交大醫學院院長王署君則說，透過此中心，榮陽交團隊感念李良雄的付出，也期待為亞太地區的外科教育與醫療訓練貢獻更多力量。特別是書田外科訓練中心原本就是陽明交大醫學系學生訓練的場所，如今再加上雅氏學院－李良雄亞太外科教育紀念中心的成立，讓陽明交大的外科教育更加完善。