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亞太區神經外科解剖培訓基地 李良雄外科教育中心揭牌

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
雅氏學院－李良雄亞太外科教育紀念中心今日在陽明交大正式揭幕。圖／陽明交大提供
雅氏學院－李良雄亞太外科教育紀念中心今日在陽明交大正式揭幕。圖／陽明交大提供

雅氏學院－李良雄亞太外科教育紀念中心今日在陽明交大正式揭幕，學院隸屬於德國柏朗集團（B. Braun Group），也是全球知名外科醫事持續教育機構。台北榮總神經外科醫師許秉權指出，神經外科腦手術解剖教育課程在陽明交大與台北榮總舉辦已經有16年歷史，會進口真的人體頭顱，讓神經外科醫師精進顱底手術技巧，每年皆有外籍醫師特地來台參與，甚至不乏國內醫師也參與培訓。

許秉權也說，該項成就吸引德國柏朗集團下的雅氏學院主動尋求合作，2017年雙方正式簽約，將台北榮民總醫院神經外科一系列的解剖實作培訓，納入該學院官方亞太區神經外科教育課程。

陽明交大校長林奇宏表示，感念已故的台北榮總院長李良雄在神經外科領域的貢獻，以及各方人士慷慨捐贈，成立李良雄神經外科基金會，透過基金會與雅氏學院的名義，共同捐助提升陽明交大醫學院現有的書田外科訓練中心設備。

林奇宏指出，改建後今年雅氏學院的訓練課程已移至此地舉辦，並成功舉行12場動物手術工作坊及各項神經外科腦及顱底顯微手術。預計至明年上半年止，還會新增包括了甲狀腺手術，腹腔鏡全體內腸吻合及脊椎顯微手術等訓練課程。

陽明交大醫學院院長王署君則說，透過此中心，榮陽交團隊感念李良雄的付出，也期待為亞太地區的外科教育與醫療訓練貢獻更多力量。特別是書田外科訓練中心原本就是陽明交大醫學系學生訓練的場所，如今再加上雅氏學院－李良雄亞太外科教育紀念中心的成立，讓陽明交大的外科教育更加完善。

雅氏學院與李良雄神經外科基金會捐贈升級陽明交大原有的書田外科訓練中心，圖為住院醫師訓練。圖／陽明交大提供
雅氏學院與李良雄神經外科基金會捐贈升級陽明交大原有的書田外科訓練中心，圖為住院醫師訓練。圖／陽明交大提供

手術 榮總 醫學院 陽明交大

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