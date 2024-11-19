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少子化安置兒少比率不減反升 社家署：家庭功能難負擔

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部社家署兒少組組長林資芮說，安置兒少比率提升，反映社會快速變遷，家庭功能無法負擔孩童照顧的比率提升，接受安置服務的兒少，許多是父母因藥毒癮、酗酒、精神疾病等原因，無力照顧孩子。記者林琮恩／攝影
衛福部社家署兒少組組長林資芮說，安置兒少比率提升，反映社會快速變遷，家庭功能無法負擔孩童照顧的比率提升，接受安置服務的兒少，許多是父母因藥毒癮、酗酒、精神疾病等原因，無力照顧孩子。記者林琮恩／攝影

台灣少子女化趨勢明顯，兒少人數逐漸減少，但因家庭功能不彰，必須接受安置的比率卻在上升，108年為千分之1.31，112年為千分之1.35。衛福部社家署兒少組組長林資芮說，此現象反映社會快速變遷，家庭功能無法負擔孩童照顧比率提升，接受安置服務的兒少，許多是父母因藥毒癮、酗酒、精神疾病等原因，無力照顧孩子。

林資芮表示，依「兒少權法」規範，不適宜在家教養，逃家及無依兒少，未婚懷孕者，有偏差行為家長無力教養者，家中遭遇重大變故者，家長均可尋「申請安置」管道，向地方政府申請家外安置兒少；遭受家長或主要照顧者虐待者，則可尋「保護安置」方式讓孩童免於危險。另，還有兒少性剝削被害人、違反少事法的偏差少年等，也會依法安置。

據衛福部統計，國內安置兒少人數，自108年起連續5年下降，由4832人降至112年4590人，但安置兒少占總體兒少的人數比率整體趨勢不減反升，108年千分之1.31逐年增加至110年為千分之1.36，111年則略減至千分之1.34，112年再度增加至千分之1.35。

目前安置選項，包括親屬照顧，居家托育寄養家庭、團體家庭。林資芮說，各類安置處所，以機構為大多數，占比超過5成，主因是台灣早期安置資源布建，民間單位、政府部門均以機構資源投入最多，近年則逐步發展寄養家庭、團體家園等資源，不過，寄養家庭年輕父母招募困難，逐漸高齡化，體力上難以負擔愈來愈多元、複雜的安置童照顧工作。衛福部將運用強化社會安全網、強化家外安置資源等計畫預算，提高團體家庭資源。

安置兒少年齡，以12歲至未滿18歲為多，占35.29%，其次為6歲至未滿12歲31.01%；親屬安置、團體家庭、機構安置及其他處所之兒少年齡較大，寄養安置及居家托育安置之兒少年齡較小。林資芮說，居家托育安置兒少多以緊急安置居多，親屬安置則因未經訓練、能力培植，通常安置一段時間，發現自身能力有限，多會轉以機構等其他資源安置。

另，據統計，約有半數安置兒少有轉換安置的經驗。林資芮表示，不論以何種資源安置兒少，都僅能視為過渡方法，最終目的仍是協助孩子返回原生家庭，在提供安置資源的同時，縣市政府應啟動家庭重整計畫，幫助孩子修復與家庭的關係，或幫助孩子自立生活。

寄養家庭 少子化 托育

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