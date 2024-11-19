擅自調整用藥…婦人觸動甲狀腺風暴休克 部桃醫救回一命

53歲林姓婦人因發燒、呼吸急促、心悸求助衛福部桃園醫院急診，醫師診斷為「甲狀腺風暴」並伴隨心律不整、心臟衰竭甚至休克情況危急，醫療團隊緊急插管穩定生命跡象，並安排加護病房採支持療法與針對性藥物治療，經過兩周努力總算成功挽救林女性命。

醫護追溯林女病史，發現她過去判斷自身症狀與抽血數值擅自調整用藥，導致甲狀腺亢進失控，都後來引發致命危機，簡直拿命開玩笑。

衛福部桃園醫院內科醫師林昕緯指出，甲狀腺風暴是甲狀腺功能亢進最嚴重的急性併發症，死亡率高達30%，這種病會影響全身多個器官，症狀包括心搏過速、高燒不退、心衰竭、躁動、意識混亂，甚至腸胃道症狀如噁心與腹瀉；由於這些臨床表現與其他疾病相似，診斷上容易延誤，一旦確診往往已進入危急狀態。該病的誘發因素眾多，包括感染、手術、糖尿病酮酸中毒、情緒壓力、服用含碘藥劑等，其中未規則服藥是主要原因之一。

內科加護病房護理師蔣亞璇提醒，甲狀腺功能亢進患者的治療以藥物為首選，醫師會依患者情況調整劑量，藥物控制得當，大多數患者能穩定病情，與疾病和平共存。如果未依照醫師囑咐按時服藥，或自認病情穩定而擅自停藥，可能導致甲狀腺功能失控，進一步引發甲狀腺風暴等嚴重併發症，對生命構成極大威脅。

部桃呼籲，甲狀腺功能亢進患者應定期回診，配合醫療團隊調整治療策略，不可因疏忽大意導致病情惡化，透過規律用藥與健康管理，患者可有效控制病情，避免甲狀腺風暴的悲劇重演，醫療專業與患者的共同努力，是守護健康的關鍵。