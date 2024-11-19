快訊

陳鑒做詐騙集團！余天揭「女婿驚人家世背景」 心疼孫子們無人照顧

嚇！大學生用聊天機器人Gemini做功課被回「Please die」 Google回應了

聽說台灣很落後！英國母女不信 來台大讚一事：每天都被驚豔

聽新聞
0:00 / 0:00

擅自調整用藥…婦人觸動甲狀腺風暴休克 部桃醫救回一命

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛福部桃園醫院急診部日前救回擅自調整用藥的婦人性命。記者鄭國樑／攝影
衛福部桃園醫院急診部日前救回擅自調整用藥的婦人性命。記者鄭國樑／攝影

53歲林姓婦人因發燒、呼吸急促、心悸求助衛福部桃園醫院急診，醫師診斷為「甲狀腺風暴」並伴隨心律不整、心臟衰竭甚至休克情況危急，醫療團隊緊急插管穩定生命跡象，並安排加護病房採支持療法與針對性藥物治療，經過兩周努力總算成功挽救林女性命。

醫護追溯林女病史，發現她過去判斷自身症狀與抽血數值擅自調整用藥，導致甲狀腺亢進失控，都後來引發致命危機，簡直拿命開玩笑。

衛福部桃園醫院內科醫師林昕緯指出，甲狀腺風暴是甲狀腺功能亢進最嚴重的急性併發症，死亡率高達30%，這種病會影響全身多個器官，症狀包括心搏過速、高燒不退、心衰竭、躁動、意識混亂，甚至腸胃道症狀如噁心與腹瀉；由於這些臨床表現與其他疾病相似，診斷上容易延誤，一旦確診往往已進入危急狀態。該病的誘發因素眾多，包括感染、手術、糖尿病酮酸中毒、情緒壓力、服用含碘藥劑等，其中未規則服藥是主要原因之一。

內科加護病房護理師蔣亞璇提醒，甲狀腺功能亢進患者的治療以藥物為首選，醫師會依患者情況調整劑量，藥物控制得當，大多數患者能穩定病情，與疾病和平共存。如果未依照醫師囑咐按時服藥，或自認病情穩定而擅自停藥，可能導致甲狀腺功能失控，進一步引發甲狀腺風暴等嚴重併發症，對生命構成極大威脅。

部桃呼籲，甲狀腺功能亢進患者應定期回診，配合醫療團隊調整治療策略，不可因疏忽大意導致病情惡化，透過規律用藥與健康管理，患者可有效控制病情，避免甲狀腺風暴的悲劇重演，醫療專業與患者的共同努力，是守護健康的關鍵。

患者 甲狀腺 醫師

延伸閱讀

三餐吃得像難民「一個月只瘦0.5公斤」她快餓昏超崩潰 營養師曝2關鍵

久咳不癒的二十種可能／咳不停、呼吸不順…甲狀腺良性結節阻塞呼吸道，該不該動刀？

徐若瑄自爆罹甲狀腺癌 醫師曝1性別、3特徵恐是候選人

徐若瑄得甲狀腺癌！摸到頸部有腫塊會是癌嗎？醫曝甲狀腺腫塊有1特性

相關新聞

公務員之死勞部調查：工作壓力過大 死前一周多超時12小時、長期打假卡

勞動力發展署北基宜花金馬分署公務員之死，因疑似涉及職場霸凌，備受外界關注。勞動部今公布調查報告指出，該員工死亡前一周的1...

地牛翻身！台南中午12：27發生規模4.2地震 8縣市有感

中央氣象署發布第494號顯著有感地震報告，台南市今中午12時27分發生規模4.2地震，震央位於台南市麻豆區，深度11.2...

永遠吃得到！烹飪達人完美複製「鬆餅堡」 眾人激賞：更勝麥當勞

最近麥當勞新推的「厚鬆餅堡」掀起搶購熱潮。有一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上貼出一組照片並發文分享，她表示，在家自製「蜂蜜楓糖鬆餅漢堡」酥酥脆脆，跟日本吃的一樣甜鹹甜鹹的非常好吃，跟家人一起享受幸福早餐，免早起、免排隊超完美。貼文一出，引發網友熱議。

勞動部公務員之死調查報告出爐 分署長調離北分署降調非主管職

勞動力發展署北基宜花金馬分署員工疑遭職場霸凌，本月4日在辦公室死亡，疑似北分署同仁在社群媒體連環爆，將矛頭指向北分署署長...

勞動部分署長涉霸凌員工遭拔官 前部長許銘春也道歉了

勞動部勞動力發展署北分署員工疑遭職場霸凌輕生，勞動部今天公布調查結果，分署長謝宜容降調為非主管職，並送考績委員會議處。勞...

分署長疑霸凌同仁「調職非停職」何佩珊：不是背景硬的問題

勞動力發展署北基宜花金馬分署員工4日在辦公室死亡，疑似北分署同仁在社群媒體連環爆，將矛頭指向北分署署長謝宜容職場霸凌所致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。