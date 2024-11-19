最棒神隊友！推薦居家必備10大高效家電神器 掃地機器人、洗碗機都輸給「它」

家事超人救救我吧！

雙薪家庭是現代社會中的普遍現象，夫妻二人共同肩負養家糊口的任務，繁忙工作之餘，還必須兼顧家庭、育兒等大小瑣事。然而，當回到家，面對等待清理的碗盤、滿是灰塵的角落、孩子的需求與哭鬧，雙薪夫婦往往陷入一場無聲的疲憊角力中。

千萬別讓家務成為心頭重擔，一項項待完成的責任清單，不僅會使身體勞累，更是消磨心靈與愛情的恐怖根源，趕快請來居家必備的「家事超人」，讓高效家電神器拯救整個家庭的快樂！

雙薪夫妻最常為了「它」吵架爭執？

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察近一年關於「雙薪夫妻最常吵架爭執的事情」，發現熱門關鍵字焦點為「托育」、「家事」、「育兒」、「家庭」、「家人」、「小孩」等，顯示出現代夫妻在工作之餘，除了扮演好「爸媽」的角色，還必須投入大量精力處理家務。這些都讓雙方都感到沉重的「負擔」和「壓力」。

雙薪夫妻認為最耗時的家事

《網路溫度計DailyView》

在「雙薪夫妻認為最耗時的家事」中，熱門關鍵字聚焦於「煮飯」、「打掃」、「洗碗」等項目。雙薪夫妻工作一天下來，回家後不僅要準備全家的「晚餐」，還要維持家中環境的「清潔」，因此「洗衣機」、「洗碗機」等家務神隊友的討論熱度頗高。究竟有哪些居家必備的家電神器，能高效解決家事難題，減輕雙薪夫妻的壓力呢？

盤點2024年10大居家必備高效家電 你都擁有了嗎？

《網路溫度計DailyView》

No.1 洗衣機

你家選擇哪種洗衣機呢？滾筒洗衣機主打節能省水、省洗劑，且對衣物損害較小、清潔力更好。

像是Whirlpool惠而浦W Collection 17公斤 Load & Go蒸氣洗滾筒洗衣機 8TWFW8620HW，擁有超大容量，搭載高效人工智慧「第六感智能科技」，直接感測衣物重量，自動選擇合適的洗程；採用美式冷熱進水，高溫蒸氣洗滌，有效去除頑固污漬、深層除菌；配備Load & Go洗劑自動投入，只需加一次洗劑便能多次清洗，最適合忙碌的雙薪家庭。

有使用過的網友表示，「惠而浦家電不是只有耐操而已，功能性也著實強悍且省電」、「清洗女兒學校睡袋，容量很大不用擔心」。另外，台灣的潮濕天氣讓人經常擔心衣服洗了曬不乾、有異味，也有網友新家自用「滾筒洗衣機+瓦斯乾衣機+除濕機」組合推薦，大讚「認真就是衣服丟進去洗，有空再拿出來丟進乾衣機」，並提到衣服烘乾完可以馬上穿，「就像是直接曬過好久的太陽」。

No.2 空氣清淨機

空氣中的粉塵、毛髮、霉菌等微小污染物，肉眼難以察覺，細懸浮微粒pm2.5易附著戴奧辛、多環芳香烴及重金屬等有害物質，長期吸入恐引發過敏、氣喘、肺氣腫、肺癌，甚至導致更多重大疾病。家裡備有空氣清淨機，能夠過濾污染物、減少灰塵積聚，適合小孩、老人和過敏體質者，另外，具備消除異味功能的機型則特別適合養寵物的家庭。

一旦進入空污高峰期，空氣清淨機的網路討論度就隨之上升，例如韓系品牌推出新革新超淨化大白抗敏空氣清淨機，將原機型更進化，濾網升級HEPA 13、CADR值提升480m3、能源效率提升1級，受到許多網友關注討論。

No.3 除濕機

潮濕天氣帶來的困擾，台灣人一定深有所感！尤其浴室、地下室等較為陰暗潮濕、不通風之處，濕氣易讓牆壁、家具滋生霉菌。打開除濕機，能迅速降低室內濕度，避免家具發霉和衣物潮濕異味，對於有過敏症狀的家庭成員來說，更是一大福音。

智能除濕機多數帶有濕度偵測調整模式或定時功能，適合長時間運作且高效省電。有網友撰文推薦Whirlpool惠而浦WDEE15TW高效除濕型，「實際使用，除濕效果很棒，蠻不錯的」、「下雨的時候濕度會超過80，把房間門窗關好，開除濕不用1個小時就會掉到60幾」、「加上優惠跟補助之後省了很多」、「保固服務也很敢給，到官網註冊商品再送保固期限」。

No.4 洗碗機

你對洗碗機的印象還停留在耗水耗電、洗不乾淨又傷碗盤嗎？趕快更新一下吧！

隨著時代進步，各家品牌推陳出新，現在的洗碗機大多配備強力水柱，不會刮傷餐具還能360度零死角去除頑固污漬；還有高溫沖洗與殺菌功能，迅速溶解油垢同時也消滅細菌，打造比手洗更乾淨的潔淨力。響應環境永續的趨勢，智能高效家電也跟上腳步。各家廠牌大方公布自家洗碗機的用水、用電量，讓實際數據說話，實現節能，不僅更有說服力，也讓消費者更有信心，提升購買率。

No.5 掃拖機器人

近年人氣攀漲的家電熱搜產品「掃拖機器人」為何爆紅？相較過去的舊版機器人，想從吸地改拖地，還要手動拿出集塵盒換成裝水盒，注入清水、裝上拖布才能使用，也無法真正拖乾淨，還是需要倚賴人工補強。

現在新型態的掃拖機器人產品，搭載先進智能科技運用，依據有無基座來劃分自動集塵或補水，只須打開手機APP按幾下，就能輕鬆操作，第一次使用時，它會先將整個家都走一遍，內建好地圖後，就能在指定的時間「出動打掃」，你完全可以無腦坐在一旁翹腳看電視，喝咖啡吃蛋糕，等待家事自動做完。

No.6 烤箱

烤箱讓烹飪方式多了新選擇，不再受限單一的煎炒烹炸，一般常見烤箱用電熱管加熱輻射，容易烘烤過度，導致食物太乾或烤焦，於是後來推出一種新型「蒸氣烤箱」，改用水蒸氣加熱，保留食材中的水份，讓料理均勻受熱，徹底改善加熱過頭的情形。

部落客「海倫日記Helen's diary」提到，韓國知名品牌推出的蒸氣烤箱，上下火加熱均勻、不須預熱，一次最多可出三道菜，省時省力，蒸、煮、烤、炸一機搞定，還能自動清潔。對於喜愛料理的人來說，可更輕鬆做出外酥內軟、外脆內嫩的料理，是非常有魅力的家電神器。

No.7 微波爐

微波爐已成為三餐常在外解決的現代人居家必備的家電之一。在選購微波爐時，可以根據使用人數、廚房空間和使用頻率來挑選適合的容量。目前市面上有多種選擇，包括觸控式高效能款和傳統機械式款。以惠而浦的「30L微電腦觸控式微波爐MWG030EW」為例，具備7段火力控制、 900W微波火力、90分鐘定時+自動解凍功能，其按鍵面板操作簡單易懂，能自由設定調理時間和數值，即使是新手也能輕鬆使用；配有10組自動菜單榮登廚藝小白救星，應付日常需求綽綽有餘，還有自動清潔功能，能有效去除異味、保持潔淨。

No.8 智慧遠端遙控

遠端遙控功能讓家中電器串聯，打造智慧居家生態系，無論是電視、冷氣、音響、投影機、電風扇、除濕機，甚至燈具和窗簾等設備，都能隨時隨地透過App進行管理。即使出門後忘記關閉某些電器，也可使用手機一鍵關閉，減少外出的擔心。

在炎熱或寒冷的季節，還可以提前打開空調設備，回家即享舒適的溫度環境。部分智慧遙控器支援聲控功能，並能設定多種情境模式，如清晨自動開啟窗簾、夜間自動關燈等，簡化日常操作，讓居家生活更具現代化與智慧化。

No.9 烘衣／乾衣機

想找高效能乾衣神器，有網友大推Whirlpool惠而浦W Collection 16公斤 快烘瓦斯型滾筒乾衣機 8TWGD8620HW，主打第六感智能科技，20分鐘快速烘乾，99.9%除菌、蒸氣清新除皺，加上16公斤大容量，厚重冬衣、床單或是家人一整週的衣物都能搞定！還可設定自動定時翻滾衣物150分鐘，智能除皺防護，讓衣物不易起皺、柔順如新。

想當雙薪家庭的時間管理大師，工作、家務兩不誤，擁有惠而浦「智能雙拍檔」（洗乾衣機組）的網友分享，「我很討厭曬衣服，以前很常因為曬衣服跟另一半吵架，自從用了洗乾衣機、烘衣機後，從來沒有為洗衣服、曬衣服吵過架」、「使用瓦斯型乾衣機，會比電力烘衣機快速再更省」、「非常喜歡瓦斯乾衣機，烘完衣服都會有種曬過太陽的味道，很療癒舒服好聞」、「真心覺得美國品牌的家電都很耐用，提供馬達10年保固」。

No.10 氣炸鍋

省去傳統油炸的繁瑣步驟，氣炸鍋主打無油、少油低脂烹調，利用高速熱氣循環來讓食物外酥內嫩。知名調味料品牌「小磨坊」曾表示，「嚴格來說，氣炸鍋其實就是縮小版的對流恆溫烤箱」，藉由上層加熱器產生高溫，搭配對流扇讓熱空氣循環，逼出食物本身的油脂，用氣炸取代油炸，飲食更健康。

氣炸鍋烹調過程簡便迅速，只需簡單設置時間和溫度，無需在旁看管，幾分鐘就能好菜上桌！最適合須兼顧菜色、又要快速料理的上班族，許多品牌也特別推出容易拆卸清洗的機型，讓烹調後的清理環節變得更輕鬆，是現代家庭健康烹調的得力助手。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年10月29日至2024年10月27日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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