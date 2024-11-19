影／盒子打開蛆彈出來！宜蘭羅東全聯松花皮蛋全面下架

宜蘭1名民眾昨天在全聯羅東光榮店購買1盒松花皮蛋，回家聞到異味，打開後竟有「好幾隻蛆彈飛出來」，嚇得趕緊用塑膠袋封上退貨。宜蘭縣衛生局今天上午到店稽查，請全聯下架同批產品；該產品廠商位於屏東，也移請屏東縣衛生局後續處理。

民眾在臉書社團「宜蘭知識+」貼文，在全聯購入廣大利蛋品公司生產的松花皮蛋，產品有效日期為2025年6月7日，買的時候並無異狀，回家歸位時發現紙盒濕濕的，還傳出異味，打開後發現好幾隻蛆，趕緊蓋上、套上2層塑膠袋，打給全聯要求退貨。

全聯光榮店表示，接到電話後火速辦理全額退貨，並回報總公司檢查同批產品，店內該產品已經下架。

衛生局指出，接到通報後，今天上午派員到店稽查，現場衛生環境符合規定，請全聯下架同批產品，通報上游供應商檢視該產品，也提醒全聯應加強收貨時的監督管理；這批松花皮蛋生產廠商位於屏東，依源頭管理原則，移請屏東衛生局後續處理。