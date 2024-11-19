公務員之死勞部調查：工作壓力過大 死前一周多超時12小時、長期打假卡

勞動力發展署北基宜花金馬分署公務員之死，因疑似涉及職場霸凌，備受外界關注。勞動部今公布調查報告指出，該員工死亡前一周的10月22日至11月1日，多為早上5點多到班、晚上7、8點下班，工作超時12小時以上，但出勤紀錄卻都沒有加班申請。雖調查無法證實該員有遭受長官職場霸凌，該員確實長期處於超時工作、工作量不合理、工作挫折感孤立無援、工作壓力過大之中。

調查報告指出，該員長期超時工作，今年度差勤記錄資料卻沒有加班申請。但從訪談、匿名問卷回饋及事發前出入機關影像截圖得知，該員工長期早到晚退，且於事發前的10月22日至11月1日，多為早上5點多到班、下午7、8點下班，已超過12小時。該員的其他同事也證實其確有加班事實，且基於盡忠職守，多名同仁曾主動表達願意協助，但該員為避免連累同仁皆表示可自行處理。

調查也指出，北分署人力配置不合理。因近年來資安議題發酵，法規要求日益嚴格，相關措施及行政作業大增，依規定北分署應配置1名資安專責人員，但受機關總員額限制，只能由現有資訊人員兼辦，該員是從勞發署派駐到北分署的資訊人員，且北分署資訊小組只有他1人是公務人員身份，業務量最沈重，其餘5位都是承攬人員，無法有效分擔工作量，在業務執行時程緊迫，因此加劇該員工作壓力。

勞動部次長許傳盛說，該員自承接「智能就業服務系統」一案後，曾多次私下跟同仁表達工作挫敗、無力感，但因個性負責，都選擇默默、獨自承受，經調查，壓垮駱駝最後一根稻草應該是約10月30日前後，該員負責的智能就業服務系統方案又被退件，讓他心情低落，長期被交辦過多業務，又把所有事情擔起來，有苦說不出。

但調查報告指出，據參與會議的關係人陳述，雖有工作時程要求而加重其壓力，該專案執行已久，應該是長期壓力導致。且11月1日當天的討論內容，多為資訊預算執行及調整，未直接涉及該標案需求調整，經關係人陳述證實，無法證明長官有過度要求的情形，而被外界指涉涉及職場霸凌的北分署署長謝宜容當天請假，也無相關事證可證明其對該等工作有指揮監督。

許傳盛說，透過本次調查訪談、匿名問卷意見回饋及相關事證，沒辦法無法直接證明該員有遭受長官職場霸凌情事，但確實該員長期工作壓力大。

不過許傳盛指出，在訪談過程中，北分署同仁皆提及謝宜容有咆哮、貶低、辱罵等情緒失控狀況，造成同仁精神壓力大，甚至需要求助身心科，不僅如此，謝有會過度交辦工作，曾半夜1點、清晨5點傳訊息交辦，假日更不用講，也規定下屬必須在10分鐘內回覆訊息，若回覆稍晚，隔天就會被叫到辦公室面談，讓同仁生活在非常不友善、不健康的工作環境。

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