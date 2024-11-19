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婦女常見間質性膀胱炎尿失禁 PRP血漿治療有效但需自費

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
PRP血漿除治關節問題，間質性膀胱炎、尿失禁也有效；但仍需自費。圖／醫師張哲綱提供
PRP血漿除治關節問題，間質性膀胱炎、尿失禁也有效；但仍需自費。圖／醫師張哲綱提供

球星戴資穎運動傷害以「自體高濃度血小板血漿 」（PRP）治療重返球場，讓許多人以為PRP只用在關節等骨科治療，其實中年婦女常見的「間質性膀胱炎」、漏尿（應力性尿失禁）都有不錯療效；不過健保仍不給付。

衛福部新營醫院泌尿科醫師張哲綱指出，中年婦女常出現反覆頻尿、下腹疼痛跑廁所等間質性膀胱炎症狀。有些口服藥物、膀胱灌注玻尿酸等治療都未顯著改善，採用PRP膀胱注射，治療約三次下腹疼痛感就顯著下降，頻尿次數也減少。

PRP是一種增生治療，方法是抽取患者自身血液，離心機離心萃取含血小板血漿，當中含有患者自體生長因子，注射進入治療的組織後，可促進細胞自行修復再生，達到「回春」的治療效果。

張哲綱指出， PRP醫界目前用在骨科的退化性關節炎、皮膚科或整形美容、耳鼻喉科中耳或聲帶修復等治療。近年PRP已拓展至泌尿科包含難治型的間質性膀胱炎，若口服藥物與膀胱灌注玻尿酸等效果都不好，可以考慮PRP。

他說，應力性尿失禁也是婦女最常抱怨漏尿主因，可能會因肚子出力比方打噴嚏或大笑而漏尿，不敢出門社交。若患者對保守或藥物治療的反應不佳，對尿道吊帶手術感到懼怕或患者身體狀況不適合開刀時，也可考慮尿道注射PRP改善。

張哲綱表示，PRP注射雖有侵入性，但患者可透過輕度麻醉（或稱舒眠麻醉）治療，建議術後住院觀察一天確認無其他併發症後再離院，安全有保障。

PRP血漿除治關節問題，間質性膀胱炎、尿失禁也有效；但仍需自費。圖／醫師張哲綱提供
PRP血漿除治關節問題，間質性膀胱炎、尿失禁也有效；但仍需自費。圖／醫師張哲綱提供

尿失禁 患者 頻尿

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