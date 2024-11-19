天氣冷凍未條…半夜頻跑廁所原因曝 醫授7招改善頻尿

冬天一到，許多人開始出現「頻尿」，不只上廁所的次數增加，半夜睡覺也頻繁跑廁所，影響睡眠品質。國泰醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛表示，頻尿最常見的原因為膀胱過動症、攝護腺肥大、心血管問題及泌尿道感染等。若夜間頻尿而淺眠，可能會造成「睡眠負債」，日間精神渙散，增加老人跌倒風險 。

蔡樹衛說，檢視一整天的排尿狀況，起床後到睡覺前小便次數超過8次、夜間睡覺時次數超過2次，就可定義為頻尿。造成頻尿常見的原因包括尿量較多、尿液排不乾淨、每次排尿量少、疾病警訊等。老化引發的疾病，建議年過40歲、夜尿超過2次以上的民眾，最好就醫檢查。

為什麼天氣冷會導致頻尿次數增加，蔡樹衛指出，氣溫降低時，因為流汗量變少，水分經由體內排出量變大，排出方式大多藉由小便，因此造成上廁所的次數變多。另外，天氣變冷會使肢端血管收縮，導致血多回流至軀幹，導致流回腎臟血液量也增加，進而加速人體排尿、造成尿量變多。

而溫度變化，會使交感神經與副交感神經較敏感，骨盆底肌的肌肉會變得更緊張，膀胱不自主收縮與痙攣，變得頻尿。蔡樹衛提醒，天冷受涼感冒，抗組織胺或麻黃素等部分治療藥物，會引起排尿困難，造成殘尿多或是急性尿滯留。

有頻尿、夜尿情況該怎麼辦，蔡樹衛分享7招改善頻尿：