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59歲攝護腺肥大男 術後膀胱頸竟攣縮…醫揭2危險族群

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
書田診所泌尿科主任醫師張雲筑表示，攝護腺肥大幾乎是所有熟男會面臨到的問題，約有10%患者須以手術治療，其餘90%可透過服藥、改善生活習慣控制病情。記者林則澄／攝影
書田診所泌尿科主任醫師張雲筑表示，攝護腺肥大幾乎是所有熟男會面臨到的問題，約有10%患者須以手術治療，其餘90%可透過服藥、改善生活習慣控制病情。記者林則澄／攝影

據統計，50歲以上男性民眾，約50%有攝護腺肥大引起的症狀，在80歲以上的男性民眾，盛行率高達約80%。就有一名59歲高先生，由於夜尿無法一覺到天亮，手術後還出現膀胱頸攣縮。

書田診所泌尿科主任醫師張雲筑今天說，疤痕過度增生體質，即俗稱「蟹足腫」的患者，或有慢性泌尿道感染、心血管疾病等病史，都會增加此類併發症機率，當出現排尿頻繁、餘尿感、尿後滴滴答答等症狀，應及早就醫檢查。

72歲林先生，已服用藥物治療攝護腺肥大數年，但仍苦於日漸嚴重的頻尿卻餘尿不盡，解完尿總覺得下腹仍有鼓脹感，似乎沒尿完，由於擔心高齡、手術可能有風險，又聽聞有朋友在手術治療攝護腺肥大後發生併發症，於是一直忍耐不適，但每天站在小便斗前等待滴尿結束的時刻，總是對老年生活感到灰心。

另一名59歲高先生，健康檢查發現已有輕度攝護腺肥大，才知道每天晚上苦於夜尿無法一覺到天亮，原來是攝護腺有問題，於是接受手術治療，怎料術後才過一年，就感到排尿比起術前更加困難與不順暢，就醫經內視鏡檢查發現膀胱頸攣縮。

據統計，男性50歲之後，約50%會開始出現攝護腺肥大引起的症狀，80歲以上的男性盛行率高達80%，幾乎是所有熟男會面臨到的問題。張雲筑表示，攝護腺會因為慢性發炎、男性荷爾蒙刺激及年紀增加等因素，逐漸增生肥大，而影響下泌尿道功能，可能會出現排尿斷斷續續且感覺尿不乾淨、尿流緩慢、尿完滴答不停、頻尿、尿急感、夜尿等症狀，症狀隨著肥大的程度增長日趨嚴重。

至於有部分患者接受攝護腺肥大手術治療後，可能會產生膀胱頸攣縮，使排尿再度不順，此類併發症的發生原因和患者有慢性泌尿道感染、代謝性疾病、心血管疾病等病史有關，或有蟹足腫體質也會增加患病機率。

此外，張雲筑說，小型攝護腺若有造成尿路阻塞多會建議積極治療，但在手術過程中，要找到最適切的切除界限較中型、大型攝護腺困難，發生膀胱頸攣縮的風險也較高。

張雲筑指出，約有10%攝護腺肥大患者須以手術治療，其餘90%可透過服藥、改善生活習慣控制病情。她建議，患者平時喝水勿猛灌，建議分量、分次攝取，若藥物治療不理想時，現階段的醫療技術可採行微創或內視鏡手術方式治療攝護腺肥大，包括自費銩雷射攝護腺剜除手術，可避免膀胱頸攣縮，讓排尿順暢，因為出血少、組織熱傷害較淺的優點，適合高齡或有多重內科共病患者。

最後，張雲筑提醒，攝護腺肥大造成的下泌尿道症狀會隨著年歲增加更加明顯，甚至嚴重影響日常生活，當出現排尿頻繁、明顯餘尿感、尿流細而慢、尿後滴滴答答等症狀時，不論是否曾接受過攝護腺手術治療，應及早就醫檢查，並與醫師討論適合的治療方式，及早疏通下水道才能擁有良好的生活品質。

書田診所泌尿科主任醫師張雲筑表示，有蟹足腫體質的患者，或慢性泌尿道感染、心血管疾病等病史，都會增加膀胱頸攣縮的機率。記者林則澄／攝影
書田診所泌尿科主任醫師張雲筑表示，有蟹足腫體質的患者，或慢性泌尿道感染、心血管疾病等病史，都會增加膀胱頸攣縮的機率。記者林則澄／攝影

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