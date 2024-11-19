幼兒專責醫師將推媒合平台 衛福部林靜儀給出挑選重點

我國少子化問題嚴峻，為讓新生兒得到更好照顧，衛福部推出「優化兒童醫療照顧計畫」，同時於去年底推動新生兒全面納入專責醫師，今年再推媒合平台。衛福部次長林靜儀指出，已經有5成的小朋友都納入專責醫師的照顧，希望可以盡快達到8成覆蓋率的目標。

幼兒專責醫師目標在3歲以下的發展黃金期幼兒，都有分配到一位專責醫師。國家衛生研究院長司徒惠康表示，目前已經有1149家診所、2446位幼兒專責醫師參與，要提供孩子連續性、全方位的整合性初級照護。

去年11月起新生兒全面納入幼兒專責醫師，幼兒覆蓋率已經達5成。林靜儀表示，部分城市因為今年才加入專責醫師進度較緩慢，希望盡快達到8成涵蓋率，希望每個小朋友都有專責醫師。

國衛院優化兒童醫療照顧計畫協調管理中心醫師陳美惠表示，「幼兒專責醫師媒合平台」將在12月2日上線，家長從孕期就可以開始線上申請，就算要搬家或是其他因素還可以更換醫師。林靜儀提醒家長，最重要的是要挑選便利、原本就有照顧小朋友的醫師合作，平台的推動就是要媒合家庭與周邊可近性高的小兒科醫師。

林靜儀說，現在不少小家庭都是第一次學習如何照顧孩子，幼兒專責醫師希望提供孩子最直接的照顧，包含發育遲緩或是特殊疾病、傷痕等發現，也是預防兒虐的最後一道關卡。

兒科醫學會理事長倪衍玄指出，少子化下，兒科已經面臨滅科的危機，現在彷彿是小兒科的冬天。縱使如此，兒科的目標像是斷送生意般，希望18歲以前沒有病人，因此要從預防保健開始做起，兒科專責醫師就是往此方向邁進，兒科醫師會全力配合。

林靜儀指出，行政院日前已通過第二期「優化兒童醫療照護計畫」，未來4年將投入135億元，可望增加兒童醫療及健康資源的挹注。

第一期優化兒童醫療照顧計畫不只包含專責醫師，也包含周產期照護、全齡兒童重症轉運團隊、兒童困難診斷疾病平台，以及兒科醫師留任獎勵。目前高危險妊娠及新生兒轉接共計1084次、累積46名兒童接受臨床評估，其中11位獲得明確診斷與治療。另，5月起實施的兒科住院醫師、研修醫師留任獎勵計畫，截至9月底止計獎勵344位留任兒科的醫師。