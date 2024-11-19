老公夜晚現1毛病！竹科太太診間「語出驚人」 醫嚇到不敢回話

你也有這個困擾嗎？耳鼻喉科醫師張益豪指出，台灣人打呼的比例很高，最近有一位竹科太太因為老公打呼的問題求診，在診間內直接問醫生「會不會換老公比較快？」，讓他嚇得當場不敢接話。

張益豪18日在臉書分享，台灣人打呼的比例很高，身為醫師的自己也是會打呼，特別是有喝酒、變胖、太勞累、感冒的時候。他指出，最近有個竹科太太來問診的時候，開玩笑地說「會不會換老公比較快⋯」，讓他嚇得當場不敢接話，也好奇「該怎麼回？」

張益豪示警，打呼（鼾症）是很多人會面臨的睡眠問題，雖然看似無害，但嚴重的鼾症，不僅會影響睡眠質量，還可能對健康造成長期影響，例如增加高血壓、心臟病和中風的風險。

張益豪點出，打呼的可能原因包含了「體重過重」、「睡姿問題」、「鼻部問題」、「下顎結構」、「飲酒或是服用鎮靜劑」，可以改善的方法包括減少體重、試著側睡非仰睡、睡前幾小時避免飲酒或是服用肌肉鬆弛藥物、睡前避免過飽影響氣道。

張益豪特別提醒，打呼並非單純「吵人」的問題，而是一個可能影響全身的重要指標，如果改善生活習慣後無明顯進步，應積極尋求專業協助，早診斷、早治療才是維護健康的關鍵。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康