南投草屯鎮長一睡不起疑心肌梗塞猝逝 醫曝黃金急救時間與前兆
南投縣草屯鎮長簡景賢躺在辦公室叫不醒，今被發現已無呼吸心跳，外界猜測可能心肌梗塞導致猝逝。員林基督教醫院急診醫學科主任李旭雲指出，心肌梗塞黃金急救時間僅5分鐘，沒人發現就救回不來。
天氣變涼，有時日夜溫差大，簡景賢在辦公室猝逝震驚南投政壇，目前尚未證實致死原因，但外界認為心肌梗塞的可能性極高，再次正視隱形殺手的可怕。
員基急診醫學科主任李旭雲表示，心肌梗塞的前兆有後背痛、前胸悶或痛、臉麻、左臂麻、左手麻、疲勞、頭暈，覺得身體虛弱，通常症狀持續2至3天，有些病人病發前沒明顯症狀，忽然胸悶、胸痛的倒下。
李旭雲說，心肌梗塞症狀每個人不同，有吸菸習慣及膽固醇過高、高血壓的病史者應注意可能發生，如果出現未曾有過的上述症狀，像是胸悶、胸痛、後背痛之類的最好立刻就醫，可到家醫科或心臟內科求診，先檢查以保平安。
李旭雲表示，目前醫學認為心肌梗塞與吸菸有關，尤其年輕人吸菸容易導致心肌梗塞，最好預防辦法就是戒菸，此外，心臟是人體極重要器官，病人倒下後立即按壓胸部施予心肺復甦術，等待救護車到來，一旦塞住時倒下無人發現，錯過黃金急救時間5分鐘那就回不來了。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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