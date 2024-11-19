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陳世凱視察台鐵小清水溪橋 宣布提前12月21日通車

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台鐵北迴線小清水溪橋西正線被凱米颱風沖毀，改建為鋼桁架新橋，目前該處單線雙向通車，東正線橋梁則預計明年5月改建。記者王思慧／攝影
台鐵北迴線小清水溪橋西正線被凱米颱風沖毀，改建為鋼桁架新橋，目前該處單線雙向通車，東正線橋梁則預計明年5月改建。記者王思慧／攝影

台鐵北迴線小清水溪橋西正線被凱米颱風沖毀，改建為鋼桁架新橋，目前單線雙向通車。交通部長陳世凱今天視察鐵路搶修狀況，指出工程進度超前，原先規畫12月28日完工，預計提前至12月21日通車，周末可增加10個班次，恢復北迴線雙線運行。

部長陳世凱指出，這是第四次到台鐵小清水溪工程現場，現場工作人員日以繼夜努力搶修，過程期間還接連遇到3個颱風，大家都很辛苦。這座橋對整個東部軌道運輸來說非常重要，最快可在12月21日通車，而台鐵售票系統將在通車1個月前就能開始售票。

陳世凱說，這條小清水溪橋完成雙線雙軌通車，提升整體運量，未來周末可增加10個班次，行車時間也能縮短；之前答應行政院長卓榮泰要在12月28日搶通，現在進度超前1周通車，非常感謝大家的努力。

台鐵公司指出，小清水溪、石公溪及箱涵都完成清淤，東正線加固完成；西正線改建的小清水溪橋採取單跨下路式鋼桁架橋、不落墩，單跨長度40公尺，現在完成鋼構橋面版，將施工軌道道床。

台鐵公司總經理馮輝昇說，面對極端氣候及當地環境特性，軌道要求的精密度比公路更高，考量未來北迴線長期維修，還有保養與安全的整體考量，因此採取單跨的鋼桁架橋，而台鐵的基礎建設也以韌性的方式來做，提供花東一條安全可靠回家的路。

針對東正線改建進度，馮輝昇說，目前規畫在明年春節疏運後，時間落在明年5月改建東正線橋梁，未來面對豪大雨較極端的氣候，鐵路能維持安全穩定。長期改善部份，也評估改線的方案，預計在年底前會提出評估報告。

台鐵小清水溪橋西正線工程進度超前，預計12月21日通車。記者王思慧／攝影
台鐵小清水溪橋西正線工程進度超前，預計12月21日通車。記者王思慧／攝影
台鐵北迴線小清水溪橋西正線被凱米颱風沖毀，改建為鋼桁架新橋，因工程進度超前，預計提前至12月21日通車。記者王思慧／攝影
台鐵北迴線小清水溪橋西正線被凱米颱風沖毀，改建為鋼桁架新橋，因工程進度超前，預計提前至12月21日通車。記者王思慧／攝影
交通部長陳世凱（前排右一）今天視察台鐵小清水溪橋西正線改建工程，感謝現場工作人員的辛勞。記者王思慧／攝影
交通部長陳世凱（前排右一）今天視察台鐵小清水溪橋西正線改建工程，感謝現場工作人員的辛勞。記者王思慧／攝影

凱米颱風 台鐵 陳世凱

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