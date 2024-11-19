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勞動部公務員之死報告出爐 分署長調離並降為非主官職

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
勞動部部長何佩珊（右）和許傳盛政務次長（左）為同仁遭霸凌離世事件舉行調查結果公布記者會，宣布當事分署長調離主管職及單位，靜候調查，其他相關主管也移送考績會議處，兩人在會中忍不住拭淚。記者邱德祥／攝影
勞動部部長何佩珊（右）和許傳盛政務次長（左）為同仁遭霸凌離世事件舉行調查結果公布記者會，宣布當事分署長調離主管職及單位，靜候調查，其他相關主管也移送考績會議處，兩人在會中忍不住拭淚。記者邱德祥／攝影

勞動力發展署員工在受派駐機關勞發署北基宜花金馬分署於今年11月4日上午7:30分許被同仁發現於辦公地點資訊小組辦公室內離世。勞動部經由社群媒體和新聞媒體報導得知，關係人甲疑似在受派駐機關執行「智能就業服務系統」工作遭受主管多次責罵或有過勞，另指陳該署分署長涉及職場霸凌等情形。

勞動部部長佩佩珊於11月8日責成許傳盛政務次長籌組調查小組，並於同日簽奉部長邀集勞動部內部單位人員如政風、法制及人事等單位、職業安全衛生法規主管機關代表及員工代表，並邀請外聘專家擔任本案調查小組成員，今天舉行記者會公布調查結果。

會議中，勞動部部長何佩珊和許傳盛政務次長兩度為同仁被霸凌離世事件鞠躬致歉，並宣布當事分署長調離主管職及單位，靜候調查，相關主管也移送考績會議處。

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會議一開始，勞動部部長何佩珊（右）和許傳盛政務次長（左）為同仁被霸凌離世事件鞠躬致歉。記者邱德祥／攝影
會議一開始，勞動部部長何佩珊（右）和許傳盛政務次長（左）為同仁被霸凌離世事件鞠躬致歉。記者邱德祥／攝影
勞動部部長何佩珊（右）和許傳盛政務次長（左）為同仁遭霸凌離世事件舉行調查結果公布記者會，宣布當事分署長調離主管職及單位，靜候調查，其他相關主管也移送考績會議處，兩人在會中忍不住拭淚。記者邱德祥／攝影
勞動部部長何佩珊（右）和許傳盛政務次長（左）為同仁遭霸凌離世事件舉行調查結果公布記者會，宣布當事分署長調離主管職及單位，靜候調查，其他相關主管也移送考績會議處，兩人在會中忍不住拭淚。記者邱德祥／攝影
勞動部部長何佩珊（圖）和許傳盛政務次長為同仁遭霸凌離世事件舉行調查結果公布記者會，宣布當事分署長調離主管職及單位，靜候調查，其他相關主管也移送考績會議處，兩人在會中忍不住拭淚。記者邱德祥／攝影
勞動部部長何佩珊（圖）和許傳盛政務次長為同仁遭霸凌離世事件舉行調查結果公布記者會，宣布當事分署長調離主管職及單位，靜候調查，其他相關主管也移送考績會議處，兩人在會中忍不住拭淚。記者邱德祥／攝影
勞動部部長何佩珊（右）和許傳盛政務次長（左）兩度為同仁遭霸凌離世事件鞠躬致歉。記者邱德祥／攝影
勞動部部長何佩珊（右）和許傳盛政務次長（左）兩度為同仁遭霸凌離世事件鞠躬致歉。記者邱德祥／攝影

主管 何佩珊 勞動部 許傳盛

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