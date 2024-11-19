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永遠吃得到！烹飪達人完美複製「鬆餅堡」 眾人激賞：更勝麥當勞

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示，她加入自製的豬肉洋蔥豆腐漢堡排，鬆餅皮上的「M」字則是她兒子跟老公用乳酪片剪出來的。 圖／艾蜜莉提供授權
原PO表示，她加入自製的豬肉洋蔥豆腐漢堡排，鬆餅皮上的「M」字則是她兒子跟老公用乳酪片剪出來的。 圖／艾蜜莉提供授權

最近麥當勞新推的「厚鬆餅堡」掀起搶購熱潮。有一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上貼出一組照片並發文分享，她表示，在家自製「蜂蜜楓糖鬆餅漢堡」酥酥脆脆，跟日本吃的一樣甜鹹甜鹹的非常好吃，跟家人一起享受幸福早餐，免早起、免排隊超完美。貼文一出，引發網友熱議。

原PO透露，上週去逛大型批發食品行時，老公跟兒子眼尖發現這款鬆餅皮跟麥當勞「厚鬆餅堡」是一樣的，就買回來試試。原PO表示她加入自製的豬肉洋蔥豆腐漢堡排，鬆餅皮上的「M」字則是她兒子跟老公用乳酪片剪出來的。

原PO大方分享自創的「豬肉洋蔥豆腐漢堡排」做法，食材有豬絞肉一盒、板豆腐一盒、洋蔥半顆、紅蘿蔔適量、薑末稍許、鹽、胡椒粉、無添加醬油及雞蛋白一顆。

原PO指出，首先將洋蔥炒香放冷，把板豆腐用豆漿袋盡量擠乾水分，全放入調理機把食材攪拌均勻，再把絞肉跟切碎的食材一起拌好調味後，摔個50下，放入冰箱冰上半小時讓它入味。待要烹調前，分好每個想要的大小，在手上拍打互甩幾下，就可下鍋煎。

貼文曝光後，獲得許多網友按讚留言，表示「好強」、「好可愛」、「目前看過最好看，最像樣的」、「你們可以做來賣，絕對勝得過麥當勞」、「超強！愛吃就是勤勞，美滿家庭的泡泡」、「更勝於麥噹噹版本」。

此外，還有嚐過的網友同時分享，指出「可以換成培根，煎乾一點，在美國是有加培根的，而且他們都已經賣超過15年以上了耶」。

漢堡 蜂蜜楓糖鬆餅漢堡 鬆餅皮 麥當勞

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