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一心戲劇團新作「仁劍．開鋒」 包公經典掀高潮

中央社／ 台北19日電

一心戲劇團再推歌仔戲新作「仁劍．開鋒」，由雙小生孫詩詠、孫詩珮領銜掛帥分飾宋仁宗與包拯，全劇將史實融入戲曲中，以全新敘事視角重新詮釋「陳世美與秦香蓮」包公案。

「仁劍．開鋒」從宋仁宗趙禎視角切入，探討這名賢君如何在親情、愛情與治國大義的重重包袱下，開創大宋太平盛世。故事中的包拯也更加人性化，他的耿直與正義不僅為世人稱道，也因剛正不阿的性格而面臨「水清無魚」的孤立，卻有1名意外結交的好友。

劇中，陳世美被送上斷頭鍘，更超越負心漢的簡單形象，揭露駙馬身分背後的虛榮與權勢僭越，最終讓「不殺文臣、不斬駙馬」的宋朝歷史寫下破例的一筆。

一心戲劇團執行長兼導演孫富叡透過劇團新聞稿分享，「仁劍．開鋒」的製作初衷是希望戲曲能更貼近史實，同時保有戲劇張力與大快人心的情節。

孫富叡指出：「戲曲裡斬陳世美的是包公，但有惠寧公主與楊太后從中阻撓，試想包公若沒有宋仁宗撐腰，恐怕也無法如此大公無私。但趙禎自幼在楊太后的慈愛庇護下成長，他要如何揮劍開鋒，突破『仁孝』的束縛？這是我們想帶領觀眾深入探討的。」

編劇劉秀庭更為做了許多功課，將史實融入戲曲中，期待帶來耳目一新的故事。主演群除了孫詩詠、孫詩珮外，一心優秀青年團員林冠妃、柯進龍、鄭紫雲、陳韡慈也加入演出。

「仁劍．開鋒」將於23日、24日週末下午2時30分，在大稻埕戲苑9樓劇場登場。

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