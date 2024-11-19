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交長：「西小清水溪橋」 可望12月21日雙線雙向通車

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部長陳世凱赴「西小清水溪橋」視察。（交通部提供）
交通部長陳世凱赴「西小清水溪橋」視察。（交通部提供）

交通部長陳世凱19日至花蓮西小清水溪橋位於北迴線K53+800處現地視察，在復原專案小組與施工團隊努力不懈下，運用適當工法，工程進度超前。陳世凱說，經過評估可提前於12月21日（周六）恢復雙線雙向通車，為加強周末假期的東部運能，也指示台鐵公司應加速辦理列車之周五、六、日東部幹線加班次共計10列次，以及調整北迴線14列次區間車時刻。

陳世凱表示，7月底凱米颱風過後，為盡速搶修，臺鐵公司全體同仁，在施作安全的前提下，盡心盡力，動員花蓮、宜蘭2個工務段以及電力、電務段等上百人力，全力進行土石清除作業，臺鐵公司在一周內，先於8月2日優先恢復東正線單線雙向通車。儘管持續遭受大自然的挑戰，但全體同仁始終堅定目標，務必要在12月28日（周六）恢復雙向通車。

陳世凱說，為預防災害再發生，臺鐵公司於本次設計中以「環境韌性」做為出發點，並考量周邊地形條件與景觀視覺，主橋採40公尺單跨不落墩之下路式鋼桁架橋設計；主梁提升85公分，使通洪斷面提升約10%以上，可有效避免再遭洪水沖毀的情事發生；另重建後的「西小清水溪橋」高度3.6公尺，相較臺鐵公司其他鋼桁架橋更顯精練，未來從臺9線匯德休息區遠眺，海天一線將成為新的鐵路亮點。

陳世凱除了向專案小組以及第一線全體同仁表達誠摯地感謝，也了解在各單位齊心努力下，可望超前於原定目標，提前於12月21日恢復雙線雙向通車。陳部長於現地指示臺鐵公司積極辦理後續相關事宜，針對列車之周五、六、日東部幹線加班次共計10列次，以及調整北迴線14列次區間車時刻等調整，要求臺鐵公司同步以各式多元宣傳管道加強宣導，並且即時更新各式資訊於所有訂票通路，以利民眾查詢。

陳世凱指出，臺鐵公司肩負著許多政策任務和社會期待，今天是一個重要的里程碑，請臺鐵公司持續完成北迴線增設實體阻隔及告警系統設施，以防範落石及土石流造成鐵路營運中斷危害。同時，更應確實辦理各項巡查作業，務必在第一時間就能發出預警，並做出有效的防災、避災措施，並期許臺鐵公司持續以提供民眾一條「安全回家的路」做為目標。

交通部長

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