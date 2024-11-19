無人機考照年齡下修14歲 專家憂增加不合格農業噴藥飛手

交通部下修無人機考照年齡至14歲，但農業部無人機農藥代噴人員訓練資格需年滿18歲，出現不同調狀況，專家擔心出現更多不合格「飛手」，為鄰田汙染平添風險，萬一發生汙染，農民又要面臨與鄰田農友調解、求償的麻煩甚至折波。

根據農業部今年農藥代噴技術人員訓練簡章規定，參加訓練需具備資格之一是共同科目訓練需年滿18歲；另一方面，交通部日前預告修正遙控無人機管理規則，把學習操作證年齡自16歲下修到14歲，讓操作無人機的年齡差距更擴大。

東海大學智慧暨精緻農業學位學程教授劉程煒今表示，無人機農藥代噴的執業者必須有法人身分，也就是自組營業單位或靠行，執行業務比較有制度，發生爭議時農民較容易找到求償對象，透過完備法令規定得到合法保障；無人機操作年齡出現落差，如果非代噴而是自噴自家農地，那也還好，就怕「順便幫忙噴一下」或低價代噴出狀況，反而不利發展農用無人機，也平添農業風險。

彰化縣傑出青農詹喬錠是合格飛手，自購農用無人機並操作飛行噴藥多年，針對交通部和農業部的無人機考照年齡落差，他建議政府准許「父子聯合考照」，如果父親務農，兒子年滿14歲就能參加農業部農藥代噴人員訓練，為自家農田噴藥。

詹喬錠說，不得不承認年輕人對先進機器的學習能力、操作精準能力都優於年長者，術科考試方面勝出，但年長者可能比較會寫考卷，實務面較謹慎、出錯率低，例如調配農藥劑量、噴藥前觀測風向，因此可能出現有些農友考取農用無人機證照，執行時交給年輕人代噴，身為父親的農友在一旁監督孩子。

詹喬錠又說，法令和現實出現差異時，政府不如考量實際狀況實施「父子聯合考照」制度，讓務農家庭的父親考學科證照，14歲以上孩子考術科證照，可同時解決農村缺工及不合法代噴的問題。