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鼓勵重遊花蓮 中華郵政首次於鳴日號設臨時郵局
中華郵政公司於11月26日在南港火車站、11月27日在花蓮火車站設置臨時郵局，除提供定點服務外，並首次將臨時郵局延伸至鳴日號列車繼續隨車服務，讓民眾透過郵票、郵戳記錄搭乘鳴日號旅程的刻。
配合觀光署鼓勵旅客重遊花蓮，提振地方觀光經濟，中華郵政透過異業結盟方式積極響應，訂於113年11月26日在鳴日號觀光列車發車的南港站，以及11月27日發車的花蓮站設置臨時郵局。
中華郵政表示，除在南港站、花蓮站提供定點服務外，將首次將臨時郵局延伸至列車繼續隨車服務，讓民眾享受列車觀光、山海美景同時，也可透過郵票、郵戳記錄旅程的難忘時刻。
另外，中華郵政也發行「台灣鐵道觀光郵票（113年版）」，盼喚起國人對鐵道旅遊的興致。本次臨時郵局提供蓋銷戳、寄件及販售集郵票品等服務，相關資訊請至中華郵政全球資訊網（https://www.post.gov.tw/）查詢。
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