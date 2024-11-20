大樓門禁再進化！下載1款免費APP，手機就能開啟社區大門！

現今數位科技發達，民眾對於智慧門鎖的接受度越來越高，就連手機大廠蘋果(Apple) 也積極開發智慧門鎖市場，往後出門不用帶鑰匙，只要帶一支手機即可暢行！迎向「只帶手機出門」的時代，不只自家門鎖要升級成電子鎖，社區大門也要智慧化才行，然而，社區住戶眾多，每個人擁有的手機型號都不同，社區一樓大門該選擇什麼樣的智慧門鎖，才人人適用、能夠符合每個人的需求？

智慧門鎖便利度大提升，有保全科技公司推出智慧APP，用手機就能開啟社區一樓大門。 圖／Shutterstock

APP單鍵開啟社區大門，各款手機都適用

智慧門鎖帶來的便利性，往往讓人一試就「回不去了」！過去，當住戶雙手提滿重物回到家，必須先找個地方把手上的東西暫時放下來，再手忙腳亂地從包包裡翻出大門鑰匙或磁卡，才能順利進門，戶數不多的社區，可以在大門安裝密碼鎖，或人臉辨識門禁，但大型社區的選擇相對有限。

為了讓民眾生活更便利，中保科技推出「中保好生活」APP，只要住家大樓設有「中保無限＋雲對講」系統服務，住戶便可透過APP單鍵開啟社區大門，省時又省力，尤其在手上拿著重物或者忘記帶鑰匙時，手機APP單鍵就能開門的便利性更加顯著。

使用「中保好生活」APP，透過手機單鍵就能開啟社區大門。 圖／中保科技 提供

即時身處辦公室，也能知道孩子已平安到家

智慧開門帶來的好處不只這樣！在職場打拼的三明治族群，最掛心的就是長輩外出是否平安返家？孩子放學後有沒有準時到家？對於家有長輩、無法接送孩子上下課的父母來說，「中保好生活」APP還有超實用的隱藏版功能。試想，當家中成員返家時，手機收到一則訊息，通知孩子已經到家了，心裡一定會安心許多。

使用「中保好生活」APP，只要綁定好帳號，當家中成員使用APP開啟門鎖，進入社區大門，住戶手機可以同步接收到推播通知，確實掌握在什麼時間點、哪位家人回到家，藉由智慧化管理，為家人的安全把關。

社區彷彿多了一位雲端管理員

除了手機單鍵開門、返家通知，「中保好生活」APP還有包裹到貨領取通知、社區公告、瓦斯抄表、線上報修、繳管理費等多重功能，讓社區彷彿多了一位不用付薪水的雲端管理員，也讓住戶生活更便利、社區更和諧，透過APP就能一指搞定生活大小事，老社區也能升級成為高效、進步的智慧社區！

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