陸「三無」網紅食品霉豆腐恐入台 衛福部籲「別購買」

「霉豆腐」透過抖音等平台在大陸走紅，已成網紅食品，近日在台灣社群網站也出現販售蹤跡。衛福部次長林靜儀指出，這類食品為「三無」食品，跟先陣子流行的蠟瓶糖一樣，食品製造到販售的流程都沒人把關，呼籲民眾不要食用。

林靜儀表示，「三無」食品是指沒有製造商、沒有核准標準、沒有經過檢驗。這些食品從源頭到食品安全，都沒有人知道過程，例如霉豆腐的黃豆如何儲存製造、調味劑跟色素都沒有經過檢驗，跟很多先前抖音等社群平台看到不明來歷的食物一樣。至於目前是否有霉豆腐進入台灣販售，還需要調查。

林靜儀呼籲，台灣本身就有很多優良食品，衛生局跟食品業者對食安都有保障跟控管，民眾不要透過社群平台購買食物，更不要公開販售這些來路不明食品，否則恐面臨刑責。她提醒，有些罐頭類食品若沒有經過適當消毒，恐怕還有肉毒桿菌致命的危險。