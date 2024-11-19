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54歲女照護員椎間盤突出疼痛難行 內視鏡切除術後不痛了

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院骨科醫師喻大久說，脊椎內視鏡手術能以不到一公分的小傷口，透過高解析度內視鏡深入病灶。圖／長安醫院提供
長安醫院骨科醫師喻大久說，脊椎內視鏡手術能以不到一公分的小傷口，透過高解析度內視鏡深入病灶。圖／長安醫院提供

1名54歲女照護員工作時突感右臀劇烈疼痛，還向下延伸至大腿和小腿的外側，走路都需要人幫忙攙扶。經X光及核磁共振檢查，顯示腰椎有骨刺及第四、五節椎間盤突出，為了快速地恢復工作，醫師為她施以「脊椎內視鏡椎間盤切除」手術，手術完成屁股及大腿都不痛了，且隔天就出院返家，接著也順利回到工作崗位。

長安醫院骨科醫師喻大久說，照護員的工作常需要彎腰、搬動病患，對腰椎構成極大壓力，長時間下來容易引發椎間盤突出。因患者的第四、五節椎間盤突出，造成右側脊髓空間狹窄，儘管經過藥物和復健治療，但因為神經壓迫嚴重，造成的疼痛持續影響她的生活和睡眠，並影響到走路功能，最終決定動內視鏡手術。

他說，神經很常因為嚴重發炎而與突出的椎間盤產生沾黏，傳統手術因視野受限，容易傷及神經或未能完全清除病灶，而脊椎內視鏡手術能以不到一公分的小傷口，透過高解析度內視鏡深入病灶，放大病灶細節，清楚的在神經之間將椎間盤突出部分分離並完全切除。

患者術後即感受到臀部及大腿都不痛了，僅小腿後側會痠麻，手術後第2天就能使用助行器行走並出院返家。一個月後回診時，她已能正常行走，兩個月後不適症狀都已消失，不再需要使用任何藥物。喻大久說，由於患者的椎間盤突出程度較嚴重，神經從壓迫到恢復需要較長時間，短期內甚至可能出現症狀反覆的情況，但這些都會隨時間改善。

他說，脊椎健康與日常姿勢息息相關，應盡量避免彎腰負重以及不當坐姿。若出現腰臀部疼痛、腿部痠麻等症狀，應及早就醫診治，以免錯過最佳治療時機。

脊椎內視鏡手術透過高解析度內視鏡深入病灶，放大病灶細節，清楚的在神經之間將椎間盤突出部分分離並完全切除。圖／長安醫院提供
脊椎內視鏡手術透過高解析度內視鏡深入病灶，放大病灶細節，清楚的在神經之間將椎間盤突出部分分離並完全切除。圖／長安醫院提供
核磁共振檢查顯示，女照護員腰椎有骨刺及第四、五節椎間盤突出。圖／長安醫院提供
核磁共振檢查顯示，女照護員腰椎有骨刺及第四、五節椎間盤突出。圖／長安醫院提供

患者 手術 椎間盤突出

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