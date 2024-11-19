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勞動部公務員之死調查報告出爐 分署長調離北分署降調非主管職
勞動力發展署北基宜花金馬分署員工疑遭職場霸凌，本月4日在辦公室死亡，疑似北分署同仁在社群媒體連環爆，將矛頭指向北分署署長謝宜容，爭議延燒數日。勞動部長何佩珊今召開記者會，宣布調查結果指出，謝宜容管理方式雖並非為該同仁離開的原因，但其情緒控管確有不當，以致同仁有被施加霸凌的感受，即日起將謝宜容調離北分署，並降調非主管職，發展署署長蔡孟良一併送考績會懲處。
對於北分署職場霸凌一案，勞動部由政務次長許傳盛組成調查小組，成員涵括性平、心理諮商外聘專家及員工代表等，並採匿名方式進行分署全體同仁訪查、普發問卷，今天由何佩珊、許傳盛召開記者會公布調查結果。
何佩珊說，北分署分署長謝宜容的管理方式雖並不是該同仁離開的原因，但其情緒控管確有不當，以致同仁有被施加霸凌的感受，即日起將謝宜容調離北分署，並降調為非主管職，而身為謝宜容直屬長官的發展署署長蔡孟良，因未能確保同仁生命安全，嚴重影響機關聲譽，將一併送考績會。
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