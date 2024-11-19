要冷了？賈新興：東亞冬季風指標顯示 11月下旬至12月有偏強趨勢
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，東亞冬季風指標顯示，自11月下旬起至12月，有偏強的趨勢。東亞冬季風指標代表冷空氣強度，顯示可能從本月下旬之後，較有機會影響台灣，溫度方面，自27日起至12月有偏涼的機率較高，可再觀察。
賈新興指出，短期氣候趨勢預測顯示，自今日起至12月，宜蘭有持續且異常降雨發生的機率高。本月26、27日又有一波東北季風，比這幾天這波強，目前預測會比這波低溫18度低，但會在14度以上，需要觀察幾天。
至於明天至22日受東北季風影響，賈新興指出，明天嘉義以北及宜蘭有局部雨，花東亦有零星短暫雨，午後中苗山區及花東山區亦有零星短暫雨。21日北北基宜有局部短暫陣雨，午後南投以南山區及花東山區有零星短暫陣雨。22日大台北東側及宜蘭有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及花東山區有零星短暫陣雨。
賈新興指出，23日東北季風減弱，23日至24日大台北東側及宜蘭有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。25日午後竹苗以南山區有零星短暫陣雨。
賈新興說，26日白天起受鋒面及東北季風影響，午後桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。27日至28日受東北季風增強影響，27日彰化以北有局部短暫雨及宜花有局部短暫雨。28日各地為晴到多雲天氣。29日屏東及台東有局部短暫雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。
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