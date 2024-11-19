阿里山木棧道斷遊客1死4傷 專家：養護不易可改這種耐久材

嘉義縣八八風災重建區、阿里山鄉山美村福美吊橋旁景觀平台的木棧道，13日下午因腐朽斷裂成5名遊客摔落地面，造成1死4傷意外，傷亡遊客家屬將申請國賠，景點木棧道安全議題受關注，林業試驗所嘉義研究中心副研究員蔡景株說，在濕氣重山區溪流木棧道，要縮短巡檢養護時程，現在有加塑料的「枋木」材料，安全耐久性佳。

福美吊橋長175公尺，2011年興建，曾是台灣最長天梯，有濃濃鄒族風情，觀景平台可俯看吊橋橫越曾文溪及橋面2側美景，吊橋景觀平台是八八風災後由中華民國紅十字總會以善款興建，2011年捐贈阿里山鄉公所，由公所管理維護，使用逾10年以上，公所發包改善前發生意外。

阿里山國家風景區管理處轄管步道，大多採耐久性建材及鋼結構材料，兼具安全性及美觀，轄管步道橋梁每季至少一次巡查，針對人行吊橋及人行鋼結構橋梁委託專業顧問公司辦理橋梁檢測。

林試所嘉義研究中心副研究員蔡景株說，嘉市樹木園每天入園約3500至4500人，每年高達150萬人次，為兼顧安全美觀，步道系統功能特色，包含柏油步道、碎石步道、木棧道、木橋梁、仿木步道、透水磚步道與解說步道，藉步道串聯，應用不同材質，讓民眾探索樹木園，達到樹木引種試驗研究推廣效益。

園區木材種類有：紅櫻鐵木、特斯蘇鐵木、太平洋鐵木、婆羅洲鐵木、金檀木、尼克樟木、南方松與小葉紫檀等，讓民眾了解目前常見的木材利用種類，實際看到使用，具教育意義，跨野溪橋梁改採加入塑料的「枋木」材質，保障遊客安全，溪流旁木棧道要縮短巡檢養護時程，發現腐朽馬上抽換，樹木園常常巡檢。