快訊

向未成年買春！美準司法部長揪女高中生開性愛毒趴 被爆多次拖款

她餐後一舉動被未來婆婆念「有婚姻恐懼症了」 網見真相驚：好噁

賴總統半年聲望創新低 游盈隆：首次執政困境已在眼前

聽新聞
0:00 / 0:00

阿里山木棧道斷遊客1死4傷 專家：養護不易可改這種耐久材

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
林試所嘉義研究中心管理的嘉市樹木園，為兼顧安全美觀，步道系統木棧道、木橋梁、仿木步道等，應用不同材質，達到引種試驗研究推廣效益。記者魯永明／攝影
林試所嘉義研究中心管理的嘉市樹木園，為兼顧安全美觀，步道系統木棧道、木橋梁、仿木步道等，應用不同材質，達到引種試驗研究推廣效益。記者魯永明／攝影

嘉義縣八八風災重建區、阿里山鄉山美村福美吊橋旁景觀平台的木棧道，13日下午因腐朽斷裂成5名遊客摔落地面，造成1死4傷意外，傷亡遊客家屬將申請國賠，景點木棧道安全議題受關注，林業試驗所嘉義研究中心副研究員蔡景株說，在濕氣重山區溪流木棧道，要縮短巡檢養護時程，現在有加塑料的「枋木」材料，安全耐久性佳

福美吊橋長175公尺，2011年興建，曾是台灣最長天梯，有濃濃鄒族風情，觀景平台可俯看吊橋橫越曾文溪及橋面2側美景，吊橋景觀平台是八八風災後由中華民國紅十字總會以善款興建，2011年捐贈阿里山鄉公所，由公所管理維護，使用逾10年以上，公所發包改善前發生意外。

阿里山國家風景區管理處轄管步道，大多採耐久性建材及鋼結構材料，兼具安全性及美觀，轄管步道橋梁每季至少一次巡查，針對人行吊橋及人行鋼結構橋梁委託專業顧問公司辦理橋梁檢測。

林試所嘉義研究中心副研究員蔡景株說，嘉市樹木園每天入園約3500至4500人，每年高達150萬人次，為兼顧安全美觀，步道系統功能特色，包含柏油步道、碎石步道、木棧道、木橋梁、仿木步道、透水磚步道與解說步道，藉步道串聯，應用不同材質，讓民眾探索樹木園，達到樹木引種試驗研究推廣效益。

園區木材種類有：紅櫻鐵木、特斯蘇鐵木、太平洋鐵木、婆羅洲鐵木、金檀木、尼克樟木、南方松與小葉紫檀等，讓民眾了解目前常見的木材利用種類，實際看到使用，具教育意義，跨野溪橋梁改採加入塑料的「枋木」材質，保障遊客安全，溪流旁木棧道要縮短巡檢養護時程，發現腐朽馬上抽換，樹木園常常巡檢。

林試所嘉義研究中心管理的嘉市樹木園，為兼顧安全美觀，步道系統木棧道、木橋梁、仿木步道等，應用不同材質，達到引種試驗研究推廣效益。記者魯永明／攝影
林試所嘉義研究中心管理的嘉市樹木園，為兼顧安全美觀，步道系統木棧道、木橋梁、仿木步道等，應用不同材質，達到引種試驗研究推廣效益。記者魯永明／攝影
林試所嘉義研究中心管理的嘉市樹木園，為兼顧安全美觀，步道系統木棧道、木橋梁、仿木步道等，應用不同材質，達到引種試驗研究推廣效益。記者魯永明／攝影
林試所嘉義研究中心管理的嘉市樹木園，為兼顧安全美觀，步道系統木棧道、木橋梁、仿木步道等，應用不同材質，達到引種試驗研究推廣效益。記者魯永明／攝影
林試所嘉義研究中心管理的嘉市樹木園，為兼顧安全美觀，步道系統木棧道、木橋梁、仿木步道等，應用不同材質，達到引種試驗研究推廣效益。記者魯永明／攝影
林試所嘉義研究中心管理的嘉市樹木園，為兼顧安全美觀，步道系統木棧道、木橋梁、仿木步道等，應用不同材質，達到引種試驗研究推廣效益。記者魯永明／攝影
林試所嘉義研究中心管理的嘉市樹木園，為兼顧安全美觀，步道系統木棧道、木橋梁、仿木步道等，應用不同材質，達到引種試驗研究推廣效益。記者魯永明／攝影
林試所嘉義研究中心管理的嘉市樹木園，為兼顧安全美觀，步道系統木棧道、木橋梁、仿木步道等，應用不同材質，達到引種試驗研究推廣效益。記者魯永明／攝影
嘉義縣八八風災重建區、阿里山鄉山美村福美吊橋旁景觀平台的木棧道，13日下午因腐朽斷裂成5名遊客摔落地面，造成1死4傷意外。記者魯永明／翻攝
嘉義縣八八風災重建區、阿里山鄉山美村福美吊橋旁景觀平台的木棧道，13日下午因腐朽斷裂成5名遊客摔落地面，造成1死4傷意外。記者魯永明／翻攝

吊橋 橋梁 阿里山

延伸閱讀

新年迎曙光 嘉義縣公布日出印象「會動」主視覺

天兔來襲嘉義未在暴風圈 阿里山遊樂區休園...觀光業怨欠考慮

阿里山福美吊橋木棧道斷1死4傷 家屬悲痛：將提國賠

阿里山福美吊橋木棧道1死4傷 議員批施工延宕、沒封閉才摔死人

相關新聞

影／電梯呢？國道清水服務區試營運 直擊父母合力抬嬰兒車上樓梯

國道營業額最高的清水服務區全面改裝後，本月15日起試營運，據指出，前天周日一天營業額已達500萬元，記者昨天直擊，新賣場...

要冷了？賈新興：東亞冬季風指標顯示 11月下旬至12月有偏強趨勢

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，東亞冬季風指標顯示...

阿里山木棧道斷遊客1死4傷 專家：養護不易可改這種耐久材

嘉義縣八八風災重建區、阿里山鄉山美村福美吊橋旁景觀平台的木棧道，13日下午因腐朽斷裂成5名遊客摔落地面，造成1死4傷意外...

與地震有關？嘉市中央廣場冒出「蚯蚓大軍」 嘉大學者這樣解釋

嘉義市府16日周末上午在中央廣場舉辦移民節活動，有市民看到大量蚯蚓在地面，看了頭皮發麻，將照片貼臉書，引發網友熱議，擔心...

今晨16.1度！下周東北季風更強 吳聖宇：低溫挑戰15度以下

東北季風一波比一波強，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，今明兩天東北季風帶來涼空氣，夜晚清晨中部以北到東北部、花東縱谷...

醫院活春宮！看護病房激戰癱瘓男 護士巡房撞破…後續更狂

有女護士在電視節目分享奇葩經歷，她某天巡房時，發現有病房緊閉無法進入，擔心有事於是取來萬用鎖匙開房，不料撞破1名下肢癱瘓的年輕男病患，正與越南籍女看護在「激戰」性交，男病患更與女護士「對上眼」，而女看護繼續搖動身體，狀似旁若無人，令女護士看得十分尷尬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。