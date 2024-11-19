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影／電梯呢？國道清水服務區試營運 直擊父母合力抬嬰兒車上樓梯

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國道營業額最高的清水服務區全面改裝後，本月15日起試營運，昨天非假日仍湧進人潮，一樓到二樓的樓梯，常見父母合力抬嬰兒車。記者游振昇／攝影
國道營業額最高的清水服務區全面改裝後，本月15日起試營運，昨天非假日仍湧進人潮，一樓到二樓的樓梯，常見父母合力抬嬰兒車。記者游振昇／攝影

國道營業額最高的清水服務區全面改裝後，本月15日起試營運，據指出，前天周日一天營業額已達500萬元，記者昨天直擊，新賣場一樓電梯標示不顯目，許多行動不便者走樓梯，但一樓樓梯未設無障礙走道，多位父母合力抬嬰兒車走台階，也有長者柱著拐杖費力走樓梯。

高公局中區養護工程分局表示，清水服務區改裝後目前仍在試營運，業者發現有缺失會調整改善，記者所提問題將告訴業者。

昨天是周一，試營運的清水服務區仍吸引大量遊客到訪，記者開車到停車場時為上午11點20分，已有許多車輛在停車場繞圈子，找不到車位，記者跟著開車繞約25分鐘後找到車位；清水服務區約有630個小型車位，昨天上午幾乎隨時都停9分滿，停車需靠運氣。

進入全新服務區賣場，上方有清楚標示，多數人習慣從右側開始逛，左側的電梯標示不易被發現，行動不便者可能不知左側角落有電梯可搭，記者昨天看到許多父母推著嬰兒車到一樓和二樓的樓梯前，思索後，父母合力抬著嬰兒車走樓梯，因為這段樓梯不長；也看到柱枴枝長者走樓梯，小心且吃力。

一名櫃台服務員說，今年3月整修時，櫃位暫時移到臨時賣場，生意不好，本月15日試營運後，宣傳力大，每天都有人潮，她忙到幾乎沒時間上廁所，她希望這種人潮可以持續；據了解，新服務區試營運後，上周六營業額已衝到400多萬，周日高達500萬元。

清水服務區今年3月起裝修，全面啟動改裝作業，新餐飲賣場空間已完工，預計12月14日全面正式啟用。

高公局表示，清水服務區一直是國道營業額最高的服務區，用路人服務需求量大，今年3月起由統一超商公司接手，以「清水風帆─馳乘飛翔」為主題意象，融入清水豐富自然生態、人文風情、地方工藝等設計，形塑整體門面、設置造景藝術，為擴大入口空間，將廁所空間一併重新改裝，工程期間以臨時賣場營業服務不中斷。

清水服務區建築外觀以船舶意象為設計，有如一艘揚帆出航的清水服務區，連結「清水」地區自然與人文景觀特色，作為服務區的營運內容及空間素材，打造結合在地特色；室內設計主題概念，延續「船舶」概念，打造搭載著在地風情的探索船；3樓外觀以「招潮蟹」為設計意象，呼應高美濕地的設計風格。

經營廠商統一超商公司為塑造國道新視界讓用路人擁有全新感受，讓各樓層都有驚喜，提升用路人遊逛動機，規劃約50個櫃位，較原本櫃位增加超過兩成，包含連鎖店、在地名店等，其中更有三分之一是唯一或第一次進駐，凸顯經營差異化。

國道營業額最高的清水服務區全面改裝後，本月15日起試營運，昨天非假日仍湧進人潮。記者游振昇／攝影
國道營業額最高的清水服務區全面改裝後，本月15日起試營運，昨天非假日仍湧進人潮。記者游振昇／攝影
國道營業額最高的清水服務區全面改裝後，本月15日起試營運，昨天非假日仍湧進人潮。記者游振昇／攝影
國道營業額最高的清水服務區全面改裝後，本月15日起試營運，昨天非假日仍湧進人潮。記者游振昇／攝影
國道營業額最高的清水服務區全面改裝後，本月15日起試營運，昨天非假日仍湧進人潮，一樓到二樓的樓梯，常見父母合力抬嬰兒車。記者游振昇／攝影
國道營業額最高的清水服務區全面改裝後，本月15日起試營運，昨天非假日仍湧進人潮，一樓到二樓的樓梯，常見父母合力抬嬰兒車。記者游振昇／攝影
國道營業額最高的清水服務區全面改裝後，本月15日起試營運，昨天非假日仍湧進人潮。記者游振昇／攝影
國道營業額最高的清水服務區全面改裝後，本月15日起試營運，昨天非假日仍湧進人潮。記者游振昇／攝影
國道營業額最高的清水服務區全面改裝後，本月15日起試營運，昨天非假日仍湧進人潮，一樓到二樓的樓梯，長者撐枴杖通行不便。記者游振昇／攝影
國道營業額最高的清水服務區全面改裝後，本月15日起試營運，昨天非假日仍湧進人潮，一樓到二樓的樓梯，長者撐枴杖通行不便。記者游振昇／攝影
國道營業額最高的清水服務區全面改裝後，本月15日起試營運，昨天非假日仍湧進人潮。記者游振昇／攝影
國道營業額最高的清水服務區全面改裝後，本月15日起試營運，昨天非假日仍湧進人潮。記者游振昇／攝影
國道營業額最高的清水服務區全面改裝後，本月15日起試營運，昨天非假日仍湧進人潮，三樓星克巴招潮蟹意象建物很吸睛。記者游振昇／攝影
國道營業額最高的清水服務區全面改裝後，本月15日起試營運，昨天非假日仍湧進人潮，三樓星克巴招潮蟹意象建物很吸睛。記者游振昇／攝影
國道營業額最高的清水服務區全面改裝後，本月15日起試營運，昨天非假日仍湧進人潮，三樓星克巴招潮蟹意象建物很吸睛。記者游振昇／攝影
國道營業額最高的清水服務區全面改裝後，本月15日起試營運，昨天非假日仍湧進人潮，三樓星克巴招潮蟹意象建物很吸睛。記者游振昇／攝影

國道 嬰兒車 賣場 電梯

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