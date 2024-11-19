今晨16.1度！下周東北季風更強 吳聖宇：低溫挑戰15度以下

東北季風一波比一波強，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，今明兩天東北季風帶來涼空氣，夜晚清晨中部以北到東北部、花東縱谷內空曠地區低溫16-18度，市區18-20度，但下周三東北季風更強，北台灣空曠地區低溫有機會降到15度以下，會不會成為首波大陸冷氣團還需要觀察。

吳聖宇說，今天清晨最低溫出現在新北石碇的16.1度，新北五股16.3度，市區台北站今天清晨最低溫也只有18.7度，是今年秋天以來台北市出現最低溫度。苗栗以北到宜蘭一帶空曠地區低溫普遍16-18度，中部及花東縱谷內空曠地區今清晨低溫也降到18-20度，不少地方還下雨，濕濕涼涼的天氣非常有秋意。

吳聖宇指出，東北季風仍強，加上萬宜颱風外圍中高層雲系持續向北飄送，台灣附近水氣較多，今明兩天台中彰化以北到東半部地區持續有短暫陣雨，北海岸、東北角、宜蘭仍有較多累積雨量，部分單點可達大雨等級；雲林以南地區雲量偏多，山區偶有局部短暫陣雨，平地則以多雲到陰為主。

溫度方面，吳聖宇指出，今明偏涼，苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫只有20-23度，中部及花東地區高溫24-26度，南部稍微高一些有26-28度。夜晚清晨在中部以北到東北部、花東縱谷內的空曠地區低溫持續會有機會降到16-18度，市區低溫18-20度，南部、東南部空曠地區低溫接近20度，市區低溫21-22度。

周四之後到周末期間(23-24日)隨萬宜颱風消失，水氣減少，降雨會逐漸縮減到東北季風迎風面區域，雨量明顯減小，天氣好轉。白天大部分地方陽光露臉高溫回升，但東北季風持續帶來較涼空氣，各地溫度回升幅度有限，北台灣仍偏涼，中南部日夜溫差持續較大。

吳聖宇指出，下周一(25日)東北季風減弱，溫度回升，各地天氣較好，不過下周二、三(26-27日)鋒面通過，東北季風增強，中部以北到東半部的天氣又轉差，降雨機會提高。

吳聖宇說，目前預報看起來下周三南下這波東北季風強度又更強一些，北台灣空曠地區低溫有機會降到15度以下，市區低溫也比本周更低，會不會成為首波大陸冷氣團還需要觀察。預報模式對冷空氣南下幅度預估調整中，因預報中冷高壓走向是從青藏高原以東下到四川、湖南等地，這種走向的冷高壓有可能讓台灣降溫幅度比較大，且冷空氣從陸地上直接過來，水氣較少，天氣偏向乾冷型的機會較高，但時間尚久，仍需持續留意。