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與地震有關？嘉市中央廣場冒出「蚯蚓大軍」 嘉大學者這樣解釋
嘉義市府16日周末上午在中央廣場舉辦移民節活動，有市民看到大量蚯蚓在地面，看了頭皮發麻，將照片貼臉書，引發網友熱議，擔心蚯蚓大軍出與地震有關；嘉大生物資源學系助理教授梁家源說，當天天兔颱風帶來降雨，草坪淹水，雨水多蚯蚓湧出地底呼吸。
蚯蚓平常躲土裡或地表枯枝落葉腐植層裡，日前移民節活動，突然大量爬出來 引起民眾熱議，因今年天候異常，秋冬還有颱風襲台，又不斷有地震，蚯蚓大軍出沒，讓人有不祥感覺，有網友說，日前住家附近公園也看到蚯蚓大軍出沒。
嘉大生物資源學系助理教授梁家源說，移民節活動當天，天兔颱風從凌晨起連降5小時以上的雨，中央廣場草坪土裡積淹水，天氣放晴，蚯蚓靠皮膚擴散呼吸，湧出地面呼吸，下雨後成群蚯蚓常爬出地表，原因是耗氧量較高在積水土裡缺氧，趁著雨大量排出含氮廢物。
至於未下雨，蚯蚓大軍出沒是否與地震有關，梁家源說，這部分有待學者專家進一步調查研究，昆蟲幾百萬年適應氣候，但對一年一代繁殖的昆蟲如蝴蝶，受氣候變異影響大，尤其今年氣候變異大。對日前中央廣場蚯蚓大軍出沒現象，市府工務處未接獲通報，會加強巡查養護。
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