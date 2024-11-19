東北季風+颱風外圍雲系 今濕涼低溫18度、3地防大雨

外套要穿起來了，且要帶傘。今受東北季風影響，加上萬宜颱風外圍中層雲系向北傳送影響，台灣附近水氣偏多。北部全天濕涼，低溫只有18度；中南部地區及澎、金、馬雲量偏多，局部也有短暫降雨的機率，清晨也涼，低溫20至22度。

中央氣象署指出，今天持續受東北季風影響，迎風面北部、東半部為陰短暫雨天氣，降雨機率高，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨較持續且明顯，有局部大雨發生的機率；至於中南部地區及澎、金、馬受到萬宜颱風外圍雲系北移的影響，雲量偏多，局部也有短暫降雨機率。

氣溫方面，氣象署說，北台灣整日濕涼，溫度約18到21度，其他地區清晨亦涼，低溫20至22度；白天高溫在中部及花、東為24至26度，南部仍有26至28度，感受較溫暖。

氣象署說，明天起到周日萬宜颱風逐漸減弱遠離，不過東北季風持續影響，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區多雲。周三、同四基隆北海岸、大台北山區及東北部地區仍有局部大雨，且華南水氣東移，中部地區亦有短暫雨。周五整體降雨稍趨緩，基隆北海岸、大台北山區及東北部仍有局部較大雨勢發生機率。

溫度方面，北部及東北部20到24度，花東22到27度，中南部20到29度；澎湖21到24度，金門18到24度，馬祖16至20度。