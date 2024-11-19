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多發性骨髓瘤／四合一給付 醫籲：可移植患者優先

聯合報／ 記者周佩怡蘇湘雲／台北報導

多發性骨髓瘤常見於高齡長輩，引發全身多處骨頭疼痛，影響正常造血細胞，治療目標以減少復發為主，自體造血幹細胞移植是治療首選。但國內接受移植比率遠低於國際，主因是患者並不清楚移植的好處，高齡患者也因身體過於孱弱無法接受移植前的化療，另外，移植前第一線引導治療受限於健保給付，也是原因之一。

「對於病患來說，自體造血幹細胞移植是重要處方！」中華民國血液病學會理事長、台大醫院癌醫中心分院血液腫瘤部主任柯博升指出，在大多數國家，由於自體造血幹細胞移植對於預後很有幫助，且成本效益高，因此列為重要醫療選項。

中華民國血液及骨髓移植學會移植登錄資料庫統計，多發性骨髓瘤患者接受移植，總體存活期平均約八年，總體無病存活期也有三年，可見移植的重要性，但健保資料庫顯示，台灣患者接受移植比率僅百分之十四點四，遠低於國際比率百分之廿到五十。

中華民國血液及骨髓移植學會秘書長蔡承宏分析，當前移植的挑戰是患者不熟悉疾病相關知識，對移植存有恐懼，而疾病控制好壞也是重點，其關鍵在於能否收集到乾淨的造血幹細胞。台灣各級醫療院所的移植比率落差大，台大醫院及台中榮總等醫學中心執行移植比率近五成，一般醫療院所僅三成，顯見醫療團隊的技術及資源也影響重大。

至於移植前的引導治療，台中榮總血液腫瘤科主任滕傑林認為，以三合一藥物進行引導治療，患者無疾病惡化存活期中位數達五十二點八個月，相當於四年半；若再加上單株抗體，增為「四合一」療法，能增加治療深度，降低百分之卅九的疾病惡化風險及百分之四十五死亡風險，無疾病惡化存活期延長至七年，新治療增加兩年半的存活期。

多發性骨髓瘤每一次復發速度將變得更快，首次治療能否用到最佳治療極為重要。目前四合一療法給付僅限於復發後的第二線治療，若要提前至第一線並全部給付，對健保財務衝擊較大，專家們建議身體狀況較佳的可移植患者為優先給付對象，患者回歸生活及職場的機會較高。

台大醫院 幹細胞 患者

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